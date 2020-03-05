Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

Источник материала: Горецкий вестник

Очереди за билетами, полный зал и неистовые зрители — вчера вечером в ДК прошел конкурс «Мисс Академия». Самые яркие моменты праздника — в нашем большом фоторепортаже.





















Конкурс состоял из четырех этапов — визитка, ораторское искусство, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.























































































































































































































































ИТОГИ КОНКУРСА

Мисс Очарование — Анастасия Новобыховец (факультет механизации с/х)

Мисс Творчество — Ангелина Игнатюк (агроэкологический факультет)

Мисс Стиль — Виктория Габец (факультет бухгалтерского учета)

Мисс Обаяние — Елена Концевая (экономический факульет)

Мисс Элегантность — Каталина Голубева (факультет биотехнологии и аквакультуры)

Мисс Грация — Валерия Куцепалова (мелиоративно-строительный факультет)









































Первой вице-мисс жюри выбрало студентку агрономического факультета Кристину Левшукову, звание второй вице-мисс досталось Дарье Овсяник с факультета бизнеса и права.













Главный титул «Мисс Академия» завоевала студентка землеустроительного факультета Ксения Лазовская.

















Фото Михаила Левцова