|
Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели
05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Очереди за билетами, полный зал и неистовые зрители — вчера вечером в ДК прошел конкурс «Мисс Академия». Самые яркие моменты праздника — в нашем большом фоторепортаже.
Конкурс состоял из четырех этапов — визитка, ораторское искусство, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.
ИТОГИ КОНКУРСА
Мисс Очарование — Анастасия Новобыховец (факультет механизации с/х)
Мисс Творчество — Ангелина Игнатюк (агроэкологический факультет)
Мисс Стиль — Виктория Габец (факультет бухгалтерского учета)
Мисс Обаяние — Елена Концевая (экономический факульет)
Мисс Элегантность — Каталина Голубева (факультет биотехнологии и аквакультуры)
Мисс Грация — Валерия Куцепалова (мелиоративно-строительный факультет)
Первой вице-мисс жюри выбрало студентку агрономического факультета Кристину Левшукову, звание второй вице-мисс досталось Дарье Овсяник с факультета бизнеса и права.
Главный титул «Мисс Академия» завоевала студентка землеустроительного факультета Ксения Лазовская.
Фото Михаила Левцова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очереди за билетами, полный зал и неистовые зрители — вчера вечером в ДК прошел конкурс «Мисс Академия». Самые яркие моменты праздника — в нашем большом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)