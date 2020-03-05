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Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Очереди за билетами, полный зал и неистовые зрители — вчера вечером в ДК прошел конкурс «Мисс Академия». Самые яркие моменты праздника — в нашем большом фоторепортаже.

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Конкурс состоял из четырех этапов — визитка, ораторское искусство, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

ИТОГИ КОНКУРСА

 

Мисс Очарование — Анастасия Новобыховец (факультет механизации с/х)

Мисс Творчество — Ангелина Игнатюк (агроэкологический факультет)

Мисс Стиль — Виктория Габец (факультет бухгалтерского учета)

Мисс Обаяние — Елена Концевая (экономический факульет)

Мисс Элегантность — Каталина Голубева (факультет биотехнологии и аквакультуры)

Мисс Грация — Валерия Куцепалова (мелиоративно-строительный факультет)

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Первой вице-мисс жюри выбрало студентку агрономического факультета Кристину Левшукову, звание второй вице-мисс досталось Дарье Овсяник с факультета бизнеса и права.

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Главный титул «Мисс Академия» завоевала студентка землеустроительного факультета Ксения Лазовская.

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели

 

Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели
Обладательница титула «Мисс Академия-2020» Ксения Лазовская

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Очереди за билетами, полный зал и неистовые зрители — вчера вечером в ДК прошел конкурс «Мисс Академия». Самые яркие моменты праздника — в нашем большом...
 
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