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Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов

05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также учреждений образования.

Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов


Милиционерам на помощь пришли волонтеры БРСМ. Молодые люди в жилетах повышенной видимости дежурили вблизи аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных переходов. Главная цель – оказание помощи пешим участникам дорожного движения в безопасном пересечении проезжей части.

В акции принимали участие инспекторы ГАИ и корреспонденты областного телевидения. В ходе контроля над тем, как водители пропускают пешеходов, а последние переходят проезжую часть, был выявлен ряд нарушений.

Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов


С каждым участником дорожного движения правоохранители провели профилактическую беседу о неукоснительном соблюдении ПДД.

Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов

Проезжая часть, пешеходные переходы - это место, где каждый должен быть предельно внимательным, а самое главное - взаимовежливым.

 
 
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  Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также учреждений образования. Милиционерам на помощь пришли волонтеры БРСМ....
 
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