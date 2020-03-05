Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также учреждений образования.







Милиционерам на помощь пришли волонтеры БРСМ . Молодые люди в жилетах повышенной видимости дежурили вблизи аварийно-опасных нерегулируемых пешеходных переходов. Главная цель – оказание помощи пешим участникам дорожного движения в безопасном пересечении проезжей части.

В акции принимали участие инспекторы ГАИ и корреспонденты областного телевидения. В ходе контроля над тем, как водители пропускают пешеходов, а последние переходят проезжую часть, был выявлен ряд нарушений.







С каждым участником дорожного движения правоохранители провели профилактическую беседу о неукоснительном соблюдении ПДД .





Проезжая часть, пешеходные переходы - это место, где каждый должен быть предельно внимательным, а самое главное - взаимовежливым.