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Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов
05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудники
В акции принимали участие инспекторы ГАИ и корреспонденты областного телевидения. В ходе контроля над тем, как водители пропускают пешеходов, а последние переходят проезжую часть, был выявлен ряд нарушений.
Проезжая часть, пешеходные переходы - это место, где каждый должен быть предельно внимательным, а самое главное - взаимовежливым.
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Сотрудники ГАИ усилили контроль вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, а также учреждений образования. Милиционерам на помощь пришли волонтеры БРСМ....
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