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«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки
05.03.2020 14:06 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, пишет
Отмечается, что ряд предприятий временно перепрофилирован для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 организаций.
По информации пресс-службы, заказчикам уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок. Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать, пояснили в концерне.
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Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать.
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