«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки

Как стало известно, предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, пишет БЕЛТА .

Отмечается, что ряд предприятий временно перепрофилирован для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 организаций.

По информации пресс-службы, заказчикам уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок. Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать, пояснили в концерне.