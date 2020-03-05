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«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки

05.03.2020 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки
Фото из открытых источников

Как стало известно, предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, пишет БЕЛТА.

«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки Минчанин незаконно продавал медицинские маски в социальных сетях

Отмечается, что ряд предприятий временно перепрофилирован для пошива медицинских изделий. Теперь маски будут изготавливать 15 организаций.

По информации пресс-службы, заказчикам уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок. Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать, пояснили в концерне.

 
 
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Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать.
 
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