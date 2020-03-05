ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес-форум «Номер один» пройдёт 10 марта в Минске

05.03.2020 14:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Бизнес-форум «Номер один» пройдёт 10 марта в Минске
Фото из открытых источников

Мир меняется быстрее нас. В современном мире главная задача – научиться изменяться, и изменяться эффективно.

  • Что надо знать про глобальные изменения в бизнесе и как они влияют на нашу жизнь?
  • Как повысить личную эффективность, избежать перегрузок и эффективно использовать своё время?
  • Как использовать информацию, знания и новые технологии, чтобы получать прибыль уже сегодня?
  • Что нужно, чтобы быть №1 и удерживать лидерские позиции в быстро меняющемся мире?

Актуальная информация 2020 года про экономику, маркетинг и продажи –на форуме «Номер один» 10 марта в DoubleTree by Hilton Minsk. Инфопартнер мероприятия – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Спикеры форума: Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Оксана Зарецкая, Ярослав Андреянов, Андрей Бибиков, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Василий Пронь, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).

Темы:

  • Инновации и новые технологиии.
  • Маркетинг.
  • Продажи и сервис.
  • Цифровой этикет, ведение переговоров.
  • Soft skills.

Бизнес-форум «Номер один» пройдёт 10 марта в Минске
 

Организаторы форума обещают  не только максимально полезный контент, но и новый формат делового события – светский, с дресс-кодом, красной дорожкой и afterparty в «Pelican» Piano Bar.

Пройти регистрацию можно на САЙТЕ бизнес-форума «Номер один».

Генеральный партнер форума – Приорбанк, информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты белорусского, украинского и российского бизнеса расскажут про актуальные современные инструменты и технологии, внедряя которые можно улучшить свой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беллегпром» будет шить более полумиллиона медицинских масок в сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика