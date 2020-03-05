Бизнес-форум «Номер один» пройдёт 10 марта в Минске

Источник материала: Аргументы и факты

Мир меняется быстрее нас. В современном мире главная задача – научиться изменяться, и изменяться эффективно.

Что надо знать про глобальные изменения в бизнесе и как они влияют на нашу жизнь?

Как повысить личную эффективность, избежать перегрузок и эффективно использовать своё время?

Как использовать информацию, знания и новые технологии, чтобы получать прибыль уже сегодня?

Что нужно, чтобы быть №1 и удерживать лидерские позиции в быстро меняющемся мире?

Актуальная информация 2020 года про экономику, маркетинг и продажи –на форуме «Номер один» 10 марта в DoubleTree by Hilton Minsk. Инфопартнер мероприятия – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.

Спикеры форума: Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Оксана Зарецкая, Ярослав Андреянов, Андрей Бибиков, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Василий Пронь, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).

Темы:

Инновации и новые технологиии.

Маркетинг.

Продажи и сервис.

Цифровой этикет, ведение переговоров.

Soft skills.

Организаторы форума обещают не только максимально полезный контент, но и новый формат делового события – светский, с дресс-кодом, красной дорожкой и afterparty в «Pelican» Piano Bar.

Пройти регистрацию можно на САЙТЕ бизнес-форума «Номер один».

Генеральный партнер форума – Приорбанк, информационный партнер – портал и еженедельник «АиФ» в Беларуси.