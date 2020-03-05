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Зась: с НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2020 году в рамках ОДКБ запланировано несколько совместных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционная антинаркотическая операция «Канал», операции по пресечению нелегальной миграции и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.
Предусмотрены также учения. Проведут их, в том числе подразделения МЧС и силы спецназа. Беларусь примет маневры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». На встрече с главой государства обсуждался вопрос повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ.
С НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем и считаем важным налаживать диалог с этим военно-политическим блоком, т.к. и один блок, и второй все-таки отвечают и занимаются вопросами безопасности в разных регионах. Конечно, надо такие коммуникации налаживать.
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Зась: с НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем
Новости Беларуси. В 2020 году в рамках ОДКБ запланировано несколько совместных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционная...
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