Старшеклассники могут на неделю стать студентами Белгосуниверситета

Источник материала: Вороновская газета





Учащиеся 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получить высшее образование, приглашаются к участию в проекте «Студент БГУ на неделю». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе вуза.

Для этого нужно заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему: «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю». Заявки принимаются до 9 марта.

Учебная неделя как раз выпадает на весенние школьные каникулы. С 30 марта по 3 апреля старшеклассникам будут открыты двери 17 факультетов.

В течение пяти дней школьники будут ходить на лекции и выполнять практические задания вместе со студентами разных курсов и специальностей.

Кроме того, ребята познакомятся с администрацией университета и смогут задать интересующие вопросы членам приемной комиссии. Также в программу проекта входит посещение филиалов кафедр и профильных производств.

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