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Старшеклассники могут на неделю стать студентами Белгосуниверситета
05.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Учащиеся 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получить высшее образование, приглашаются к участию в проекте «Студент БГУ на неделю». Об этом корреспонденту агентства
Для этого нужно заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему: «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю». Заявки принимаются до 9 марта.
Учебная неделя как раз выпадает на весенние школьные каникулы. С 30 марта по 3 апреля старшеклассникам будут открыты двери 17 факультетов.
В течение пяти дней
Кроме того, ребята познакомятся с администрацией университета и смогут задать интересующие вопросы членам приемной комиссии. Также в программу проекта входит посещение филиалов кафедр и профильных производств.
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Учащиеся 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также ссузов, планирующие в дальнейшем получить высшее образование, приглашаются к участию в проекте «Студент...
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