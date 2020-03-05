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Госдума России упростила получение статуса носителя русского языка для граждан Беларуси
05.03.2020 14:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Госдума России на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.
Согласно прежним нормам, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его владельцу получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет
Принятым законом устанавливается, что граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относящейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.
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Госдума России на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси...
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