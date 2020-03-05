Источник материала: Ежедневник

Госдума России на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

Согласно прежним нормам, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного с ними профильной комиссией. Такой статус дает возможность его владельцу получить российское гражданство в упрощенном порядке, пишет ТАСС .

Принятым законом устанавливается, что граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госдума России упростила получение статуса носителя русского языка для граждан Беларуси Госдума России на заседании в четверг приняла в третьем - окончательном - чтении законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси...

Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относящейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.