Источник материала: Новости Дзержинска

Соревнования по плаваниюв рамках областной межведомственной профилактической акции «Дружим с законом!» для подростков районного клуба «Шаг вперед» состоялся в бассейне государственного учреждения образования "Гимназия № 1 г.Дзержинска"

Самым активным участниками клуба, было предложено поучавствовать в соревнованиях по плаванию вместе с сотрудниками отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома.

Во время мероприятия все участники получили заряд бодрости и отличного настроения. После соревнований для участников был проведен сеанс по плаванию, где каждый мог еще свободно поплавать.















