|
Воробей занял 11-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Максим Воробей занял 11-е место на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Воробей (0+2) пришел на вторую стрельбу лидером, но после двух промахов откатился во второй десяток.
Виктор Кривко (1+0) стал 15-м, Егор Казаринов (3+4) — 50-м.
Победу одержал норвежец Сиверд Гутторм Баккен (1+0), опередивший своего соотечественника Ларса Хельге Биркеланда (0+0) и француза Эмильена Клода (0+0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Максим Воробей занял 11-е место на этапе Кубка IBU в Раубичах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)