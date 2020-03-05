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Воробей занял 11-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

05.03.2020 14:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Максим Воробей занял 11-е место на этапе Кубка IBU в Раубичах.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Воробей (0+2) пришел на вторую стрельбу лидером, но после двух промахов откатился во второй десяток.

Виктор Кривко (1+0) стал 15-м, Егор Казаринов (3+4) — 50-м.

Победу одержал норвежец Сиверд Гутторм Баккен (1+0), опередивший своего соотечественника Ларса Хельге Биркеланда (0+0) и француза Эмильена Клода (0+0).

 
 
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Белорусский биатлонист Максим Воробей занял 11-е место на этапе Кубка IBU в Раубичах.
 
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