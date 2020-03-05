Позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах, заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на семинаре «Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь».

«В целях укрепления глобальной региональной стабильности, развития конструктивного сотрудничества парламентариям следует активнее искать и развивать новые формы работы и направления взаимодействия на международных парламентских площадках, способствовать наращиванию межпарламентских обменов. Важно, чтобы голос Минска звучал и был слышан в различных уголках мира, в международных парламентских структурах, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 70. Это наш имидж, репутация и политический вес», — сказал Владимир Андрейченко.

БЕЛТА