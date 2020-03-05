«На нашей свадьбе гуляло больше 170 гостей!» Молодожены из Мальковичей вспоминают свое торжество

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

У большинства людей свадьба в деревне ассоциируется с искренней традиционностью, массой суеверий и росписью в сельском Доме культуры. Но так ли это на самом деле и чем отличается деревенская свадьба от городской, специально для «СП» рассказали молодые супруги Николай и Диана Рылко, которые полтора года назад сыграли свадьбу в агрогородке Мальковичи.



Фото из личного архива

Диана и Николай знают друг друга еще со школьных лет. Молодые люди познакомились во время обучения в учебно-производственном комбинате в аг. Огаревичи, когда им было по 16 лет. Начали общаться, но банальное «Привет, как дела?» не переросло даже в дружбу. Со временем и вовсе перестали переписываться. Диана поступила в Полесский госуниверситет в г. Пинске, а Николай осваивал профессию лесника-егеря в г. Ганцевичи, а потом отправился на службу в воздушно-десантные войска. Кто бы мог подумать, что неожиданная встреча в кругу друзей спустя 4 года станет для молодых людей датой, которую они отмечают ежегодно как начало отношений влюбленных!

– Коля – очень харизматичный и веселый человек, умеет шутить и дарить хорошее настроение. Такой парень не мог не зацепить! А я понравилась, с его слов, привлекательной внешностью, своей общительностью и мягкостью, – начинает беседу девушка. – Мы встречались два года, прежде чем перейти к следующему этапу – семейной жизни. Конечно, были мелкие ссоры, но они настолько незначительные, что уже все позабылись. Отношения всегда были нам в радость, поскольку у нас много общих интересов, схожи и взгляды на жизнь.

Не забудут молодожены и то, каким было предложение руки и сердца. В самый обычный день Диана ждала любимого с работы. Звонок в дверь – на пороге Николай с охапкой цветов. Молодой человек часто и без поводов дарит букеты возлюбленной, поэтому девушка не могла догадаться, что произойдет дальше. Николай попросил: «Помоги-ка достать ключи из кармана». Но в кармане оказались не ключи. Диана достала бордовый футляр с тем самым заветным кольцом. Парень стал на одно колено и предложил девушке стать его женой, на что она без раздумий ответила: «Да, я согласна!». Заявление в ЗАГС пара подала в самый важный для Николая день – 2 августа.

– Нам с Колей, наверное, как и всем молодоженам, хотелось чего-то необычного. Размышляя о месте проведения свадьбы, сошлись на том, что это событие мы разделим со своими близкими дома и в шатре. Родители нашу идею поддержали, – вспоминает Диана. – А дальше началась организация свадьбы. Обязанности распределились как-то сами собой, поэтому нам даже не понадобилась помощь координатора свадьбы. Мамы взяли на себя поиск поваров и составление меню. Я в это время искала ведущего для предстоящего мероприятия, свадебного декоратора, а также договаривалась с фотографом и видеографом. Коля с будущим тестем занялись шатром, его заказом и приготовлением площадки под место для банкета. К слову, моему мужу очень повезло с друзьями. Они оперативно собрались, отложив свои дела, чтобы помочь нам в подготовке террасы для банкетной части и танцпола.

Под свадебный банкет влюбленные решили арендовать шатер из белого тента и металлических конструкций. А креативный декоратор Ирина Коглик оформила его в цвете фуксии в сочетании с молочно-белыми оттенками. Добавила немного имитированных цветков розы, фрезии и зелени, а также воздушных шаров. Отлично дополнили эту картину ретро-гирлянды. Поэтому даже в деревне свадьба выглядела утонченно и элегантно.

И вот настал тот самый долгожданный и волнительный день – 22 сентября 2018 года, в который два любящих сердца забились в унисон. Для Дианы он начался необычно рано – в пять утра. Николаю повезло больше: проснулся двумя часами позже. После сборов невесты и жениха и прочих приятных хлопот состоялся традиционный выкуп невесты. Стоит отметить, что свидетельница постаралась на славу: невесту выкупали целый час! За это время жених продемонстрировал навыки меткости (смял листы с надписями «Холостая жизнь», «Свободен» и т.п. и выбросил их в мусорное ведро с расстояния двух метров), показал познания в расшифровке аббревиатур (перечислил ряд комплиментов для любимой), открыл древесный замок, при этом не сломав его, с завязанными глазами определил избранницу по ее коленке, а также рассказал, почему именно он подходит невесте на роль мужа. И вот Николай, очарованный красотой, стоит перед Дианой. Что в этот момент ощущали влюбленные, сложно сказать. Но мурашки по телу пробегали у обоих – настолько они были счастливы.

– Регистрация брака проходила в Ганцевичском ЗАГСе, после которой мы с гостями отправились на свадебную фотосессию в городской парк. И тут все пошло не по плану. Мы хотели сфотографироваться на пляже «Южный», в урочище Смоловый Рог (лесная зона в аг. Мальковичи), но ввиду изменившейся погоды пришлось на ходу все скорректировать. Диана тогда очень расстроилась, что теплое солнечное утро сменил осенний хмурый дождь. А сейчас, пересматривая фотографии, мы понимаем, что дождь не был помехой, а, наоборот, сделал снимки более колоритными, – рассказывает Николай.

После вспышек фотокамер в городе новобрачные отправились в уже подготовленный к приему гостей свадебный шатер. В нем, к слову, была устроена фотозона, где каждый желающий мог сфотографироваться с женихом и невестой. Гости рассаживались по собственному желанию, в основном молодежь возле молодежи, а старшее поколение со своими сверстниками. Диана и Николай решили не придерживаться новомодного правила с рассадкой гостей: подумали, что каждый сядет там, где ему захочется.



Фото из личного архива

Свадьба молодоженов, по сегодняшним меркам, была большой. На ней пели и плясали более 170 гостей. Сплотить всех и сделать праздник незабываемым помогла тамада Инна Павловец. Будучи на седьмом месяце беременности, она не растерялась среди такого количества гостей, а все взяла в свои руки: провела много интересных конкурсов как для взрослой публики, так и для детей, не забывая, конечно, и про молодоженов, устроила несколько зажигательных флешмобов и исполнила пару трогательных композиций. В общем, все остались довольны профессиональным мастерством ведущей.

– Мы не были ограничены во времени, поэтому гуляли с гостями до утра. Это также огромный плюс свадьбы в деревне. Насколько я знаю, в кафе и ресторане уже после полуночи гости начинают расходиться, а молодожены со своими родными остаются, только чтобы убрать тарелки с едой со столов. Мы не хотели такого завершения нашей свадьбы. И были очень рады видеть улыбки на лицах гостей, их настроение, жаждущее продолжения веселья, когда уже глубоко за полночь, – делится Диана. – А еще мы с мужем подготовили небольшой сюрприз для тех, кто разделил с нами праздник, – огненное шоу, зажигательное исполнение которого обсуждалось еще несколько дней. Вот так нам удалось удивить гостей. Из трогательных моментов могу вспомнить, как друг Коли сделал предложение своей девушке прямо на нашей свадьбе, а та, конечно, не смогла устоять и ответила заветное «Да!». Приятно было узнать, что еще одни друзья, которые познакомились на торжестве, через несколько месяцев решили создать семью и поженились.

В день своей свадьбы в деревне Николай и Диана придерживались всех традиций. Например, сваты омывали руки водкой, затем разрезали каравай и делили его между гостями. Были и медленные танцы с родителями, и снятие фаты, примерка ее незамужним, и зажжение семейного очага…

– Официальная часть торжества закончилась фееричным салютом. А на следующий день мы решили продолжить застолье с подачи горячей ухи для гостей, – вспоминают супруги. – Свадьба была настолько насыщена радостными событиями, приятными эмоциями, что кажется, как будто это было только вчера. А также помним и благодарим своих любимых родителей за то, что подарили нам тот светлый и памятный день. Нам ничего не хотелось бы изменить, только если повторить!

Дарья ЗАНЬКО.

Фото из личного архива

семьи РЫЛКО.

(Visited 1 times, 1 visits today)