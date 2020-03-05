На очередном заседании Смолевичского райисполкома, на котором подводились итоги социально-экономического развития района за 2019 год, заместитель председателя райисполкома Андрей Саскевич подробно остановился и на том, как будет развиваться район в нынешнем, 2020 году, какие проекты будут реализовываться.

Так, например, развитие промышленной отрасли в предстоящем периоде ожидается за счет увеличений объема производства и реализации, расширения ассортимента выпускаемой продукции и выхода на новые рынки.

Внешнеэкономическая деятельность производителей района будет направлена на диверсификацию рынков сбыта, реализацию мероприятий по наращиванию объемов экспорта и укрепление позиций на освоенных рынках. Также ожидается, что источником роста экспорта товаров в 2020 году станут резиденты Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий камень”, завершившие в 2019 году реализацию проектов по созданию производственных предприятий.

Развитие экспорта услуг в 2020 году будет направлено на обеспечение роста экспорта транспортных, строительных и туристических услуг.

Инвестиционное развитие экономики Смолевичского района в 2020 году будет основано на планах по дальнейшему строительству Китайско-Белорусского индустриального парка “Великий Камень”, а также на реализации концепции города-спутника, что характеризуется увеличением объемов строительства многоквартирных жилых домов, инженерной, транспортной и специальной инфраструктуры.

Крупнейшими инвестиционными проектами станут следующие: завершение реализации инвестиционного проекта ООО “ГлавИндустрияСтрой” по строительству первого в городе Смолевичи торгово-развлекательного центра площадью 6800 метров квадратных; реконструкция автомобильной дороги Р-53 Слобода – Новосады; строительство общеобразовательной школы на 720 мест; строительство автостанции.

В 2020 году развитие торговли и общественного питания Смолевичского района будет направлено на полное удовлетворение платежеспособности спроса населения, увеличение торговых площадей, повышение качества оказываемых услуг; внедрение современных форматов розничной торговли.

Достижение поставленных целей будет обеспечено за счет развития торговой инфраструктуры района и города. Это вышеупомянутый торговый центр, срок ввода в эксплуатацию – август 2020 года, и проект ОДО “Виталюр” по строительству в агрогородке Слобода Озерицко-Слободского сельсовета многофункционального комплекса площадью 1250 метров квадратных с торговыми и административными помещениями.

В планах работ филиала КУП “Минскоблдорстрой” – “ДРСУ №123” на первый квартал 2020 года – выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Н-9534 Заболотье-Мостище с устройством цементобетонного покрытия.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.