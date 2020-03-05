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Матвиенко: Парламентский диалог Беларуси и России очень важен
05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Важность парламентского диалога Беларуси и России отметила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой в Минске в четверг, передает
Матвиенко отметила, что вектор отношений двух стран задают президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. «Они выстроили за эти годы доверительный диалог, часто видятся и общаются по телефону. Задача наших парламентов создавать законодательные условия для выполнения договоренностей, которые достигаются главами государств, и участвовать в их реализации», – сказала спикер Совфеда и добавила, что Лукашенко ждут в Москве на праздновании 75-летия Победы.
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Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко находится Беларуси с официальным визитом.
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