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Матвиенко: Парламентский диалог Беларуси и России очень важен

05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Важность парламентского диалога Беларуси и России отметила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой в Минске в четверг, передает «Интерфакс». Делегация Совфеда во главе с Матвиенко находится в Беларуси с официальным визитом.

«Уверена, что мы не только продолжим весь тот позитивный опыт, который наработан, но и расширим наше парламентское взаимодействие. Будем искать новые эффективные форматы, новые контакты. В любом случае парламентский диалог очень важен», – сказала Матвиенко, особо отметив «возможность вести его откровенно, не подбирая слова».

Матвиенко подчеркнула важность расширения парламентского взаимодействия России и Беларуси в рамках ОДКБ, ШОС, Межпарламентской ассамблеи СНГ. «Это обмен опытом для парламентариев, это изучение лучших парламентских практик, это разработка и принятие модельных законов», – подчеркнула спикер Совфеда и добавила, что полезным также является мониторинг выборов, которые проходят в странах СНГ.

Матвиенко отметила, что вектор отношений двух стран задают президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. «Они выстроили за эти годы доверительный диалог, часто видятся и общаются по телефону. Задача наших парламентов создавать законодательные условия для выполнения договоренностей, которые достигаются главами государств, и участвовать в их реализации», – сказала спикер Совфеда и добавила, что Лукашенко ждут в Москве на праздновании 75-летия Победы.



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Теги: Минск
 
 
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Делегация Совета Федерации во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко находится Беларуси с официальным визитом.
 
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