Бьорндален рассказал о неоднократной прослушке его телефона

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что за последние 10 лет его телефон прослушивали как минимум четырежды, его слова передает eurosport.



Фото из инстаграма Бьорндалена

— Мой телефон прослушивали четыре раза. Последний раз я обнаружил это полтора года назад, а в первый раз — лет 10 назад. Тогда я прекрасно выступал и в тот период обнаружил, что часть моих разговоров перехватывают. Это происходило в трех странах, в том числе в Норвегии.

Я видел, что пишут в СМИ — они публиковали информацию, которая не должна была там оказаться. Сейчас я спокоен за то, что есть у меня в телефоне, — рассказал скандинавский биатлонист TV2.

Напомним, 44-летний норвежец завершил карьеру весной 2018 года. Бьорндален — 20-кратный чемпион мира, победитель шести Кубков мира.