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Бьорндален рассказал о неоднократной прослушке его телефона

05.03.2020 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что за последние 10 лет его телефон прослушивали как минимум четырежды, его слова передает eurosport.


Фото из инстаграма Бьорндалена

— Мой телефон прослушивали четыре раза. Последний раз я обнаружил это полтора года назад, а в первый раз — лет 10 назад. Тогда я прекрасно выступал и в тот период обнаружил, что часть моих разговоров перехватывают. Это происходило в трех странах, в том числе в Норвегии.

Я видел, что пишут в СМИ — они публиковали информацию, которая не должна была там оказаться. Сейчас я спокоен за то, что есть у меня в телефоне, — рассказал скандинавский биатлонист TV2.

Напомним, 44-летний норвежец завершил карьеру весной 2018 года. Бьорндален — 20-кратный чемпион мира, победитель шести Кубков мира.

 
 
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Норвежский биатлонист сталкивается со слежкой уже много лет.
 
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