Недавно в Смолевичском городском Доме культуры прошел областной этап смотра-конкурса «Плац-концерт» I Республиканского фестиваля-конкурса «Огонек приглашает друзей!»

Смолевичи гостеприимно встретили участников и гостей из 11 районов Минской области. Смолевиччину на конкурсе представили учащиеся ГУО «Озерицкослободская средняя школа».

В ходе показательного выступления ребята браво маршировали, продемонстрировали блестящую строевую подготовку, исполнительское мастерство, слаженность. В выступлениях пионеров было все: торжественность, эмоциональность, выразительность, яркость. Это значит, что ребята спортивные, дружелюбные, инициативные и творческие!

Нелегко пришлось жюри в выборе победителей. Однако, конкурс есть конкурс. Победителем была признана команда Пуховичского района.

Наши ребята расстраиваться не стали, ведь они получили массу положительных эмоций, опыт и хорошее настроение!

Юлия ПАВЛОВИЧ, председатель РС ОО «БРПО» Смолевичского района.