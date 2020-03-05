9 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 «горячую линию» по телефону 8-01776-29-3-78 проведет начальник отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Виталий Михайлович Харлапов.

10 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 «горячую линию» по телефону 8-01776-29-2-25 проведет первый заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Сергей Михайлович Слепнев.

11 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 «горячую линию» по телефону 8-01776-29-9-76 проведет заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома – начальник МОБ Александр Александрович Игнатович.

12 марта 2020 года с 14.00 до 16.00 «горячую линию» по телефону 8-01776-29-6-68 проведет заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Иванович Бриневец.