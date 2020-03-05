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Во Франции поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

05.03.2020 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Скоростной поезд сошёл с рельсов во Франции. ЧП произошло с составом, следовавшим из Страсбурга в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Во Франции поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

Недалеко от города Саверн электровоз и несколько вагонов перевернулись. В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. Некоторые источники сообщают о большем числе раненых.

Во Франции поезд сошёл с рельсов, есть пострадавшие

К месту происшествия стянуты бригады экстренных служб. Медики оказывают первую помощь пострадавшим. В больницы, получивших травмы пассажиров, доставят с помощью вертолёта. Причины инцидента устанавливаются. 

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Новости Франции. Скоростной поезд сошёл с рельсов во Франции. ЧП произошло с составом, следовавшим из Страсбурга в Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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