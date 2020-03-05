РСТО: Туристическая отрасль под угрозой из-за коронавируса

Источник материала: Myfin

фото: с сайта toursoyuz.by

Республиканский Союз туристических организаций считает, что «властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку».

«В настоящее время ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделал официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий», - говорится в письме.

«На фоне рекомендаций регулирующего органа – Министерства спорта и туризма – воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею – белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления. Обращаем внимание, что в опубликованном документе Министерства нет запрета, а всего лишь рекомендации, но они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте. Это усугубляет ситуацию», - отмечает РСТО.

Фото: Myfin.by

Финансовые последствия

Уже начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны, сообщается в письме.

В случае аннуляций белорусские операторы и агенты поставлены перед фактом необходимости возврата денежных средств. В то же время перевозчики не остановили выполнение полетных программ и не возвращают деньги за проданные билеты. Зарубежные партнеры также не готовы возвращать средства за ранее забронированные туры и выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает.

В результате, белорусские турфирмы остались один на один с возникшей проблемой.

По мнению международных структур в области здравоохранения и туризма, в настоящее время большинство стран безопасно, заявление о карантине и форс-мажоре сделал только Китай.

Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто.

Страдает и въездной туризм

Не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов, констатирует РСТО.

«На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки, в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России. Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов, в то же время, опасной эпидемической ситуации в нашей стране нет», - заявил РСТО в письме.





Фото: Myfin.by

Как спасти туротрасль от коллапса

Республиканский Союз туристических организаций призывает туристов не поддаваться панике, а СМИ – с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса.

Также РСТО призывает все заинтересованные ведомства – Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма – совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности.

Как сообщалось, на 4 марта в Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса, а на контроле по коронавирусу в Беларуси находятся 14,5 тыс. человек.