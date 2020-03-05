На протяжении двух дней в Смолевичах проходил традиционный шахматный турнир памяти выдающегося шахматиста, нашего земляка Александра Балдуева, организованный ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» совместно с частной спортивной организацией «Юный стратег».

Александр Иванович Балдуев родился в Дятловском районе Гродненской области в семье учителей. Шахматами в юном возрасте его увлек дядя — Николай Петросович Балдуев. Когда мальчик учился в 6-ом классе, семья переехала в Смолевичи, куда его отца перевели работать директором 2-й школы. В восьмом классе Александр впервые принял участие в первенстве района среди взрослых и, опередив всех соперников, занял почетное первое место. После окончания средней школы, он поступил в институт, где продолжал заниматься любимым видом спорта и участвовать в различных первенствах. В это же время получил звание «Кандидат в мастера спорта».

В 1981 году на базе ДЮСШ было открыто отделение шахмат, где Александр Иванович долгое время работал главным тренером. Его ученики добивались поистине значимых побед, как в СССР, так и на постсоветском пространстве.

В традиционном турнире 2020 года приняли участие более ста спортсменов от учащихся младших классов до именитых шахматистов, среди которых были мастера спорта, опытные игроки в достаточно зрелом возрасте. Здесь были не только представители «Юного стратега», но и спортсмены из многих районов Минской области и города Минска.

Участников турнира поприветствовала директор учреждения образования Татьяна Ипполитовна Грушевская и пожелала им вдохновения и успехов в напряженной борьбе. Также в зале присутствовали и близкие родственники Александра Ивановича – его супруга Елена Михайловна, сын Сергей, дочь Ирина, внуки – Даниил, Полина, Глеб и Никита. Внуки также подготовили для участников соревнований напутственные слова в стихотворной форме, а Елена Михайловна, обращаясь к ним, поблагодарила за участие в памятной турнире и также пожелала всем удачи. Музыкальный подарок всем гостям подарила ученица 2 класса Кира Тумор.

Слова признательности выразил воспитанник талантливого тренера и организатор турнира в одном лице – Денис Шабанов. Он отметил, что Александр Балдуев был человек большой души, мастер, наставник. Сегодня у него много последователей, и в этих соревнованиях участвуют многие из его учеников, которым когда-то дал путевку в удивительный мир этой замечательной игры.

Турнир проходил в соответствии с действующими Правилами ФИДЕ по швейцарской системе в 13 туров двумя раздельными турнирами (А и Б). Места распределялись по наибольшей сумме набранных очков. Победители были награждены медалями и кубками.

– Наш турнир – лучшая память о талантливом шахматисте и наставнике Александре Ивановиче Балдуеве, – сказал Денис Шабанов, подводя итоги мероприятия. – С каждым годом все больше его продолжателей, шахматное движение в районе набирает все более широкий размах.

Лидия СУДНИКОВИЧ.