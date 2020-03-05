Поселок Усяж неоднократно становился спортивной столицей Смолевиччины. Так, недавно на базе ФОК «Усяж» прошел турнир по мини- футболу среди любительских команд, посвященный Дню защитников Отечества.

Турнир проводится уже не первый раз и его основными целями являются пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола в регионе, обмен опытом и выявление сильнейших команд и лучших футболистов Смолевичского района на любительском уровне.

В спортивном зале встретились любители футбола и показали красивую, напряженную, захватывающую игру. Поддержать спортсменов пришли многочисленные болельщики.

Главным судьей первенства был старший администратор ФОК «Усяж» Николай Владимирович Боровский.

По итогу соревнования лидерами первенства по мини футболу в первой возрастной группе стала команда Усяжской школы 2009 г.р., на втором месте – мальчишки 2011 года из Уссяжской школы, на третьей ступени пьедестала разместилась команда ФШ «Дармина» 2011-2013.

В старшей возрастной группе победили мальчишки ФШ «Дармина» 2006 г.р., на втором месте – учащиеся Усяжской СШ 2006 г.р., бронза у мальчишек 2005 г.р. ФШ «Дармина».

Команда-победитель награждается кубком, участники-призеры награждаются дипломом и памятными призами.

Лидия СУДНИКОВИЧ.