В пос. Октябрьский прошел Чемпионат Беларуси по силовому экстриму среди любителей. Так, на смолевичской земле стронгмены открыли сезон 2020 года.

В турнире приняли участие шесть атлетов из разных городов не только нашей страны, но и ближнего зарубежья – Андрей Булавский (мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный призер международных и региональных турниров по силовому экстриму, Плиса), Павел Корзун (мастер спорта по тяжелой атлетике, Плиса), Игорь Курильский ( бронзовый призер Чемпионата Беларуси 2019 года, Новополоцк), Егор Поломошнов (мастер спорта по пауэрлифтингу, Киев), Виктор Станкевич ( участник региональных и международных турниров по силовому экстриму, Минск) и Димитрий Курганов (председатель РОО «БФСЭ», Минск).

В программу турнира были включены четыре упражнения: тяга рамы весом 270 кг на количество, жировая эстафета – ось Аполлона 100 кг + йок 100 кг на количество, удержание груза перед собой весом 22.5 кг и переброс камня Атласа весом 115 или 135 кг на количество.

Судили турнир атлеты Николай Цвилик и Дмитрий Марковец, ведущим был мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Лысенок.

После представления участников и жеребьевки началась тяга силовой рамы. Лучший результат был у Игоря Курильского – 8 подъемов.

Второе упражнение – жимовая эстафета. И опять лучший результат у Курильского – 10 подъемов. Уже после первого упражнения многим было понятно, что Игорь всерьез настроился на победу.

Третье упражнение – удержание груза перед собой. И опять победа Курильского, его время 52.93 сек.

Завершающим испытанием спортсменам необходимо перебросить камень. Лучшим в этом упражнении стал опять Игорь Курильский и по праву завоевал первое место на первом турнире сезона 2020 года.

Серебро чемпионата у Димитрия Курганова, на третьей ступени пьедестала Егор Поломошнов.

Организаторы благодарят за помощь в организации турнира Смолевичский райисполком, ООО «СводБелСтрой», Минский тракторный завод а также всех участников турнира и болельщиков.

Лидия СУДНИКОВИЧ.



