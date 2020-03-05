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Как отметят «Масленицу — 2020» В Солигорском районе. Программа народных гуляний.

05.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 февраля 2020 20:55 4104

Как отметят "Масленицу - 2020" В Солигорском районе. Программа народных гуляний.

Автор: Эдуард Кидяев.

Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними.

Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!!Приглашаем всех на «Масленицу — 2020»! 

Как отметят «Масленицу — 2020» В Солигорском районе. Программа народных гуляний.

ПРОГРАММА ГУЛЯНИЙ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ:

Ананчицкий СДК — «А у нас Масленка сёння». Начало в 12.00.
Величковичский СДК — «Веселись душа – Масленица пришла!». Начало в 11.00.
Гоцккий СДК — «Ой, Маслёна-красота, открывай-ка ворота!». Начало в 13.30.
Долговский СДК — «Веселись, народ, Масленица идет!». Начало в 12.00.
Жабинский СДК — «Масленица». Начало в 12.00.
Желтобродский КБ — «Собирайся народ, Масленица идёт!». Начало в 11.00.
Завшицкий СДК — «Масленица хороша – широка её душа». Начало в 13.00.
Зажевичский СДК — «Масленица идёт – блины да мёд несёт!». Начало в 12.00.
Краснослободский ГпДК — «Масленица». Начало в 11.00, 
Новополесский СДК — «Гуляй, Масленица». Начало в 13.00. 
Октябрьского СДК — «Боярыня Масленица!». Начало в 14.00. 
Осовский СДК — «А мы Масленку поджидали». Начало в 11.30. 
Первомайский СДК — «Гуляй, Масленица!». Начало в 12.00. 
Рожанский СДК — «Масленицу провожаем, весну красную встречаем». Начало в 12.30. 
Сковшинский СДК — «Широкая Масленица». Начало в 12.00.
Старобинский ГпДК — «Масленичные приключения». Начало в 15.00. 
Старотерушковский СДК — «Масленичный фэст». Начало в 12.30. 
Хоростовский ДКиСВ — «Гуляй народ, Масленица идёт!». Начало в 12.00. 
Челонецкий СК — «Ах, Маслёна, ах, сластёна». Начало в 12.00. 

В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.

Ознакомится с расписанием можноТУТ.

Как отметят «Масленицу — 2020» В Солигорском районе. Программа народных гуляний.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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24 февраля 2020 20:55 4104 Как отметят "Масленицу - 2020" В Солигорском районе....
 
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