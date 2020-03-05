Как отметят «Масленицу — 2020» В Солигорском районе. Программа народных гуляний.

Масленица — один из самых любимых и веселых праздников. Это то самое время, которое посвящается доброму общению с родными и друзьями. Для верующих людей – это подготовка к Великому посту, которая посвящена не только веселью, но и прощению обид и примирению с ближними. Уважаемые жители г. Солигорска и Солигорского района!!!Приглашаем всех на «Масленицу — 2020»!

ПРОГРАММА ГУЛЯНИЙ В СОЛИГОРСКОМ РАЙОНЕ:



Ананчицкий СДК — «А у нас Масленка сёння». Начало в 12.00.

Величковичский СДК — «Веселись душа – Масленица пришла!». Начало в 11.00.

Гоцккий СДК — «Ой, Маслёна-красота, открывай-ка ворота!». Начало в 13.30.

Долговский СДК — «Веселись, народ, Масленица идет!». Начало в 12.00.

Жабинский СДК — «Масленица». Начало в 12.00.

Желтобродский КБ — «Собирайся народ, Масленица идёт!». Начало в 11.00.

Завшицкий СДК — «Масленица хороша – широка её душа». Начало в 13.00.

Зажевичский СДК — «Масленица идёт – блины да мёд несёт!». Начало в 12.00.

Краснослободский ГпДК — «Масленица». Начало в 11.00,

Новополесский СДК — «Гуляй, Масленица». Начало в 13.00.

Октябрьского СДК — «Боярыня Масленица!». Начало в 14.00.

Осовский СДК — «А мы Масленку поджидали». Начало в 11.30.

Первомайский СДК — «Гуляй, Масленица!». Начало в 12.00.

Рожанский СДК — «Масленицу провожаем, весну красную встречаем». Начало в 12.30.

Сковшинский СДК — «Широкая Масленица». Начало в 12.00.

Старобинский ГпДК — «Масленичные приключения». Начало в 15.00.

Старотерушковский СДК — «Масленичный фэст». Начало в 12.30.

Хоростовский ДКиСВ — «Гуляй народ, Масленица идёт!». Начало в 12.00.

Челонецкий СК — «Ах, Маслёна, ах, сластёна». Начало в 12.00.



В воскресенье в Солигорске состоятся проводы зимы. Гулянья пройдут на Центральной площади города. Горожан и гостей города ждут традиционные масленичные забавы, сжигание чучела, работа торговых объектов и т.д.



Ознакомится с расписанием можно — ТУТ .

