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Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем

05.03.2020 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сербии. Президент Сербии Александр Вучич отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем

В 2014 году после победы Сербской прогрессивной партии, политик был избран премьер-министром. А в 2017 Александр Вучич одержал уверенную победу на президентских выборах. Вот уже без малого три года он возглавляет страну.

Александр Лукашенко поздравил президента Сербии с юбилеем

С юбилеем своего сербского коллегу поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко оценивает деятельность Вучича на этом ответственном посту и выразил надежду на продолжение дружеских контактов. Глава государства также пригласил сербского лидера посетить Беларусь в любое удобное для него время.

Люди в материале: Александр Вучич, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Сербии. Президент Сербии Александр Вучич отмечает 50-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В 2014 году после победы Сербской прогрессивной...
 
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