Разгулялся... Нетрезвый водитель в Ляховичах спровоцировал три ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Вечером 4 марта нетрезвый водитель в Ляховичах спровоцировал три ДТП.





Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Гольф”, находясь в состоянии алкогольного опъянения, около 22 часов совершил столкновение с торговым павильоном на рыночной площади и с места аварии скрылся.





Немного проехав, он на ул. Ленина врезался в ограждение моста реки Ведьма. Другой участник движения на “Пежо” остановился посмотреть, что произошло, и в это время с его машиной столкнулся автомобиль “Мерседес”.





За рулём “Гольфа” находился житель г. Ляховичи 2000 г.р. Прибор показал в выдыхаемых парах содержание 1,9 промилле алкоголя. Остальные водители — жители Ляховичского района, трезвые.





По факту ДТП проводится проверка.







