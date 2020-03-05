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Разгулялся... Нетрезвый водитель в Ляховичах спровоцировал три ДТП
05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вечером 4 марта нетрезвый водитель в Ляховичах спровоцировал три ДТП.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Гольф”, находясь в состоянии алкогольного опъянения, около 22 часов совершил столкновение с торговым павильоном на рыночной площади и с места аварии скрылся.
Немного проехав, он на ул. Ленина врезался в ограждение моста реки Ведьма. Другой участник движения на “Пежо” остановился посмотреть, что произошло, и в это время с его машиной столкнулся автомобиль “Мерседес”.
За рулём “Гольфа” находился житель г. Ляховичи 2000 г.р. Прибор показал в выдыхаемых парах содержание 1,9 промилле алкоголя. Остальные водители — жители Ляховичского района, трезвые.
По факту ДТП проводится проверка.
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Вечером 4 марта нетрезвый водитель в Ляховичах спровоцировал три ДТП. Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Гольф”, находясь в состоянии...
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