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Девушка купила обтягивающее платье через интернет, но получила совсем не то, что ожидала
Источник материала: Tut.by
Пользователи Сети посмеялись над клиенткой онлайн-магазина PrettyLittleThing, которая заказала облегающее платье на сайте магазина, но получила совсем не то, что ожидала,
Лорен Томпсон приобрела розовое обтягивающее латексное мини-платье 12 размера за 25 фунтов стерлингов (чуть больше 70 белорусских рублей по текущему курсу). Однако когда она получала посылку, выяснилось, что в жизни вещь выглядит не так, как на фотографиях.
Вот, что ожидала от платья девушка (здесь и далее фото из ее Twitter):
Однако по факту платье не было обтягивающим, а его цвет отличался от заявленного. Томпсон примерила наряд и показала его подписчикам. «Что ж, видимо, придется прикупить что-то другое к субботе», — подписала она публикацию.
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