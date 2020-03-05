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Девушка купила обтягивающее платье через интернет, но получила совсем не то, что ожидала

05.03.2020 15:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи Сети посмеялись над клиенткой онлайн-магазина PrettyLittleThing, которая заказала облегающее платье на сайте магазина, но получила совсем не то, что ожидала, пишет lenta.ru.

Лорен Томпсон приобрела розовое обтягивающее латексное мини-платье 12 размера за 25 фунтов стерлингов (чуть больше 70 белорусских рублей по текущему курсу). Однако когда она получала посылку, выяснилось, что в жизни вещь выглядит не так, как на фотографиях.

Вот, что ожидала от платья девушка (здесь и далее фото из ее Twitter):


Однако по факту платье не было обтягивающим, а его цвет отличался от заявленного. Томпсон примерила наряд и показала его подписчикам. «Что ж, видимо, придется прикупить что-то другое к субботе», — подписала она публикацию.




Пользователи Twitter посмеялись над покупкой Томпсон. «Может, тебе следует для начала погладить его?», «Боже, люди сделают что угодно ради лайков. Сперва застегни молнию, а потом жалуйся», «Просто в следующий раз купи правильный размер вместо того, чтобы привлекать к себе внимание», — шутили они про пост девушки.

 
 
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