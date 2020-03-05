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В минской сталинке сделали ремонт, который цепляет с первого взгляда. Убедитесь сами

05.03.2020 15:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке недвижимости был замечен объект с потрясающим дизайном. Это трехкомнатная квартира в послевоенной сталинке рядом с парком Горького. Высокие потолки и много пространства — почти 90 квадратных метров — стали отличной базой стильного интерьера для современной семьи. Как он выглядит изнутри — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Кто сталкивался с ремонтом в старых домах, знает, что еще до отделочных работ желательно заменить все старые коммуникации, включая электрику и сантехнику. Иначе старые трубы и проводка рано или поздно дадут о себе знать, и тогда уж будет жалко ремонта. Хозяева этой квартиры, как и положено, все заменили, а потом уже взялись за дизайн.

Прихожая


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Кухня


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Гостиная


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Спальня


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Детская


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Санузел

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Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира продается за 280 тысяч долларов в эквиваленте, по 3218 за квадратный метр.

 
 
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Стильный дизайн трехкомнатной квартиры в минской сталинке. Вот как она выглядит.
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
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