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В Ивьевском районе мужчина организовал на хуторе самогонный завод

05.03.2020 16:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивьевском районе мужчина организовал на хуторе самогонный завод
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, во время рейда в Ивьевском районе милиционеры обнаружили заброшенный лесной хутор. Одна из хозпостроек была переоборудована под самогонный завод, передает МВД.

В Ивьевском районе мужчина организовал на хуторе самогонный завод Мини-завод по производству самогона обнаружили в лесу в Гродненском районе

Прямо во время производства напитка задержан 32-летний местный житель. Было уничтожено 3,3 тыс. л браги. У знакомого задержанного, проживающего в деревне неподалеку, обнаружили и изъяли 373 пластиковые десятилитровые канистры с самогоном, которые он хранил по просьбе мужчины.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Сообщается, что самогонный аппарат в ближайшее время будет демонтирован.

 
 
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Милиция изъяла более 3,7 тыс. литров алкогольного напитка.
 
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