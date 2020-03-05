В Ивьевском районе мужчина организовал на хуторе самогонный завод

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, во время рейда в Ивьевском районе милиционеры обнаружили заброшенный лесной хутор. Одна из хозпостроек была переоборудована под самогонный завод, передает МВД.

Прямо во время производства напитка задержан 32-летний местный житель. Было уничтожено 3,3 тыс. л браги. У знакомого задержанного, проживающего в деревне неподалеку, обнаружили и изъяли 373 пластиковые десятилитровые канистры с самогоном, которые он хранил по просьбе мужчины.

Изъятая жидкость направлена на экспертизу. Сообщается, что самогонный аппарат в ближайшее время будет демонтирован.