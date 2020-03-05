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Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

05.03.2020 16:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских десантников и британских морпехов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском


Совместная тренировка «Зимний партизан»  двусторонняя инициатива. Таким образом готовятся белорусские миротворцы. Это особенно актуально с учётом всё большего вовлечения Беларуси в миротворческую деятельность ООН.

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

Тренировки с британской стороной не разовая акция. Они проводятся регулярно с 2018 года. Причём на территории обеих стран. Интересно, что учения назвали в честь партизан времён Второй мировой, чтобы ещё раз подчеркнуть: в борьбе с фашизмом Беларусь и Великобритания были вместе. 

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Для нас это очень важно, потому что это является ответным этапом в наших двусторонних отношениях. У нас в Великобритании есть партнеры, у вас есть тоже, но самое главное, чтобы у нас были отношения в сферах миротворчества.

Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском

В ближайшие дни военнослужащие обменяются опытом в тактической и инженерной подготовке. В финале их ожидают комплексные занятия. Беларусь регулярно участвует в международных военных манёврах.

Люди в материале: Тимофи Уайт-Бойкот

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских...
 
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