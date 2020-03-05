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Белорусско-британские учения «Зимний партизан» проходят под Витебском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских десантников и британских морпехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тренировки с британской стороной не разовая акция. Они проводятся регулярно с 2018 года. Причём на территории обеих стран. Интересно, что учения назвали в честь партизан времён Второй мировой, чтобы ещё раз подчеркнуть: в борьбе с фашизмом Беларусь и Великобритания были вместе.
Тимофи Уайт-Бойкот, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
В ближайшие дни военнослужащие обменяются опытом в тактической и инженерной подготовке. В финале их ожидают комплексные занятия. Беларусь регулярно участвует в международных военных манёврах.
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Новости Беларуси. Развить навык выживания зимой и отработать партизанские действия. На полигоне в Лосвидо под Витебском идут двухнедельные учения белорусских...
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