На Ганцевщине стартовала акция «Выбираем студотряд» с использованием QR-технологии

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Сегодня в Ганцевичском государственном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства для учащихся прошло промо-мероприятие «Выбираем студотряд!», в рамках одноименной республиканской акции с использованием QR-технологии, направленное на информирование молодежи о возможности трудоустройства в составе студенческих отрядов, сообщил корреспонденту «СП» первый секретарь Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ» Александр Занько.

















«Отличительная особенность республиканской акции «Выбираем студотряд!» в этом году состоит в том, что предварительная запись потенциальных бойцов студенческих отрядов для работы в третьем трудовом семестре 2020 года происходит в интернете — через группы Белорусского республиканского союза молодежи в соцсетях с использованием технологии QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО», — рассказал Александр Занько.

















По его словам, в 2020 году записаться в студенческий отряд станет значительно проще. Для этого достаточно будет заполнить онлайн-анкету. «В нашей группе «Молодежь Ганцевищины» социальной сети «Вконтакте» мы разметили QR-код с прямой ссылкой на анкету, в которой ребята со всей страны — студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учреждений и старшеклассники смогут оставить свои данные, а также где и кем они хотят потрудиться в третьем трудовом семестре. Также можно обратиться в районный комитет БРСМ по адресу: г.Ганцевичи, ул.Октябрьская д.1, кабинет №223 или заполнить электронную заявку на нашем официальном сайте brsmgantcevichi.ucoz.ru», — добавил первый секретарь Ганцевичского районного комитета ОО «БРСМ».





Еженедельно с марта по июнь мероприятия республиканской акции будут проводиться штабами трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а по июль – территориальным штабом, — подчеркнул он.

Как отметил Александр Занько, на сегодняшний день практических сформирован педагогический отряд, который будет работать в июле этого года в районном профильном оздоровительном лагере «Лидер», еще есть вакансии в педагогический отряд, который будет работать в оздоровительном лагере на базе турбазы «Островок». Запланировано создание отрядов в лесном хозяйстве.

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