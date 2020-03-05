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В Гродно построят дворец игровых видов спорта

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродно построят дворец игровых видов спорта

В Гродно построят дворец игровых видов спорта, сейчас ведется предпроектная работа. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

«В Гродно отличные традиции в баскетболе, гандболе, волейболе. Есть хорошие команды, игроки, школы, тренеры, а вот достойного объекта для проведения игр пока нет», — отметил Владимир Кравцов. Уже выбрана площадка для будущего спортивного комплекса: его возведут в районе пересечения проспектов Клецкова и Янки Купалы.

«Говорить о точных сроках пока преждевременно. Сейчас ведется предпроектная работа. Проектировщики должны представить предложения уже в марте. После одобрения начнется проектирование», — рассказал Владимир Кравцов.

По словам председателя облисполкома, в Гродно уже в ближайшее время начнут строить комплекс теннисных кортов, в том числе и крытых в районе «Аквацентра». Весной в областном центре откроется зал для настольного тенниса по улице Пестрака.

Совершенствуется спортивная инфраструктура и в районах области. В Сморгони завершается реконструкция бассейна, который не работал более 15 лет. В Новогрудке к маю сдадут многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами и другими необходимыми помещениями. Аналогичный комплекс в начале 2020 года открылся в Островце. Среди других значимых объектов — обновление стадиона в Волковыске и строительство современного спортивного комплекса в Слониме.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно построят дворец игровых видов спорта, сейчас ведется предпроектная работа. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и...
 
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