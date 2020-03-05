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Образ ведущего Первого канала сравнили с презервативами

05.03.2020 16:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ru

Кирилл Клейменов не исключил обращения в суд.

На днях представительство Vizit в России опубликовало в своем Твиттере коллаж, в котором провело параллель дизайна презервативов с образом телеведущего Кирилла Клейменова.

Журналист заявил, что по приезду из отпуска намерен разобраться в ситуации.

Позже компания заявила, что не преследовала цель обидеть телеведущего, пишет Lenta.ru. По словам представителей Vizit, пост был шуткой.

 
 
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Кирилл Клейменов не исключил обращения в суд.
 
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