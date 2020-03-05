|
Образ ведущего Первого канала сравнили с презервативами
05.03.2020 16:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lenta.ru
Кирилл Клейменов не исключил обращения в суд.
На днях представительство Vizit в России опубликовало в своем Твиттере коллаж, в котором провело параллель дизайна презервативов с образом телеведущего Кирилла Клейменова.
Журналист заявил, что по приезду из отпуска намерен разобраться в ситуации.
Позже компания заявила, что не преследовала цель обидеть телеведущего, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кирилл Клейменов не исключил обращения в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)