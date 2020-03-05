Белорусы едят сахара больше, чем рекомендует ВОЗ. Чем это может грозить?

Источник материала: Tut.by

ВОЗ рекомендует есть не больше 50 граммов сахара в день. И это с учетом добавленного сахара, который «прячется» в составе самых разных продуктов. Белорусы значительно превышают эту норму. GO.TUT.BY рассказывает, чем это чревато и как сократить количество сахара в своем рационе.

Сколько сахара едят белорусы

Рекомендации ВОЗ по вопросам сахара не менялись с 2015 года : свободные сахара в рационе должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии — это 12 чайных ложек без верха на человека, которому нужно 2000 калорий в день. А идеальной дозой ВОЗ называет не больше 6 чайных ложек в день. В эту норму входит как «видимый» сахар, который, например, добавляется в чай, кофе, готовые блюда, так и добавленные сахара, которые есть в составе разных продуктов — от выпечки и сладких йогуртов до колбасных изделий, напитков и алкоголя.

По данным Белстата, в год белорус съедает около 27 кг сахара. Эта цифра неизменна с 2013 года (хотя ежеквартальное потребление меняется: больше всего сахара расходуется в третий, «закаточный» квартал — с июля по сентябрь). Но в среднем в 2019 г. белорус съедал 2,3 кг сахара в месяц. Как пояснили GO.TUT.BY в статистическом комитете, в подсчете учитывают чистый сахар и кондитерские изделия (выпечка, конфеты, шоколад), которые через определенные коэффициенты переводят на сахар. Добавленный сахар, который может «прятаться» в составе других продуктов, не учитывается.



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Получается, что мы превышаем норму ВОЗ (это 1,5 кг в месяц с учетом всех добавленных сахаров) — даже если брать в расчет только добавленный сахар в кондитерских изделиях. Предположить, сколько точно белорусы съедают «скрытого» сахара, довольно сложно, но цифры эти не такие уж маленькие. Например, в 1 столовой ложке кетчупа может быть примерно 4 грамма (около 1 чайной ложки) свободных сахаров. Одна банка подслащенного сахаром газированного напитка содержит до 40 граммов (около 10 чайных ложек) свободных сахаров. Если ориентироваться на исследования в других странах, то, например, в Великобритании у подростков в рационе насчитали 74,2 г добавленных сахаров в день, а у взрослых — 58,8 г. Главный их источник — сладкая газировка.

Чем опасен сахар

Повышенное потребление сахара грозит избыточным весом и кариесом. А избыточный вес в свою очередь увеличивает риски сахарного диабета второго типа и повышенного артериального давления.

Фото: из личного архива

Врач диетолог-эндокринолог Ольга Авчинникова поясняет, что продуктами, содержащими в своем составе добавленные сахара (печенье, пирожные, торты, конфеты), легко переесть. При этом это «пустые» калории, вместе с которыми в организм не поступают витамины, минералы, клетчатка и другие полезные вещества. Одними из самых опасных продуктов в этом плане специалист называет сладкие напитки, которые не насыщают, но приносят большое количество калорий.

Ольга замечает, что чрезмерное потребление сахара отражается на внешнем виде белорусов.

— По сути, мы нация в теле, потому что не отстаем от мировой статистики избыточного веса. Исследование STEPS 2016 года установило, что 60,6% жителей Беларуси имеют избыточную массу тела, 25,4% — ожирение (в том числе висцеральное ожирение есть у 42,0% мужчин и 63,5% женщин). А 72,9% белорусов потребляют меньше пяти порций фруктов и/или овощей в день.

Хотят ли белорусы есть меньше сладкого

Кажется, что ЗОЖ сейчас в моде: продукты с указанием «без сахара» легко встретить на полках в супермаркетах. Но ориентируются ли на это покупатели, когда решают, что положить в свою корзину?

GO.TUT.BY опросил несколько брендов. Кто-то маркетинговых исследований по популярности продуктов со сниженным содержанием сахара не проводит (например в ООО «Колосбел» (ТМ «Галерея вкуса») — как нам пояснили, потому что отдельно сахар в колбасы, паштеты и сосиски на предприятии не добавляют: он присутствует в составах только в самих пищевых комплексных добавках).

Опрос проводила компания «Данон в Беларуси» (бренды «Danone», «Простоквашино», «Активиа», «Даниссимо»). По данным опроса оказалось, что около 60% потребителей не читают состав продукта. А те, кто читает, чаще интересуются калорийностью и БЖУ, чем содержанием сахара. Больше половины опрошенных позитивно относятся к «молочке», где меньше сахара, и готовы ее покупать — но при условии, что это не отразится на привычном вкусе. В самой компании в 2020 году закончат реализацию стратегии по сбалансированности продуктов, производимых в Беларуси, с точки зрения содержания нутриентов (БЖУ): граница содержания сахара на 100 г готового продукта не будет превышать 7 г.

Чтобы снижать содержание сахара не в ущерб вкусу, производители «молочки», например, заменяют его натуральными соками, пюре фруктов и ягод или применяют такие технологические приемы, как использование фермента, расщепляющего лактозу на глюкозу и галактозу. За счет того, что глюкоза обладает большей «сладостью», нежели лактоза, и молочные продукты становятся слаще.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

В СОАО «Коммунарка» рассказали: снижение в кондитерской продукции содержания сахара, жира и обогащение сладостей белком, клетчаткой и пребиотиками — это мировая тенденция. На самом предприятии тоже расширяют ассортимент изделий без сахара или с его пониженным содержанием. В качестве альтернативы для новых конфет используют яблочное, клюквенное, тыквенное и другие виды пюре, ягоды сублимационной сушки — клубнику, малину — и сухофрукты. Но состав традиционных конфет на «Коммунарке» не меняется: ко вкусу потребитель привык. А вот с новинками на предприятии экспериментируют все чаще. Например, выпустили конфеты с содержанием сахара 24,5% (при среднем содержании сахара в конфетах 40−45%), конфеты на фруктозе и шоколад «Президент» без сахара (для его производства используют подсластитель мальтит).

Как съедать меньше добавленного сахара

ВОЗ дает две важные рекомендации. Первая — ограничить потребление сладких закусок, конфет и подслащенных напитков (это газированные и негазированные напитки, фруктовые и овощные соки, энергетические и спортивные напитки). Вторая — заменять сладкие перекусы на свежие фрукты и овощи.

Национальная служба здравоохранения Великобритании также советует обращать внимание на количество сахара в хлопьях для завтрака и по возможности заменять их здоровой альтернативой: кашей. «Один этот шаг может уменьшить количество сахара в питании на 70 г (22 кубика) в неделю». Если кашу хочется подсластить, можно добавить курагу или банан. Обращайте внимание на содержание сахара в соусах и заправках для салатах, а если сложно отказаться от любимого десерта, просто выбирайте меньшую порцию.

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