В «Белоруснефти» рассказали, сколько миллионов евро потратят на развитие сети электрозаправок

Источник материала: Tut.by

РУП «Белоруснефть» рассчитывает, что количество электромобилей в Беларуси к 2025 году достигнет 100 тысяч единиц. Этому поспособствуют отмена НДС при покупке электрокара и нулевая таможенная пошлина. Поэтому сеть своих электрозаправок под брендом Malanka предприятие будет стремительно развивать. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора компании Андрей Котик.



Фото: Евгений Якута

По подсчетам «Белоруснефти», сейчас в стране около 350 электромобилей, но с каждым годом их будет все больше. Вопрос лишь в экономических рычагах, которые будут использовать в стране. Андрей Котик отметил, что белорусам в этом окажет поддержку государство. Скоро отменят 20% НДС при покупке электрокара и ожидается, что таможенную пошлину обнулят . Если это произойдет, то стоимость электромобиля снизится на 38%.

По оптимистичным прогнозам, к 2025 году в стране будет 100 тысяч электрокаров, еще через пару лет — 300 тысяч. Опираясь на прогнозы Bloomberg, Андрей Котик сообщил, что к 2027−2030 годам 20% мирового автопарка будут составлять электромобили. Ожидается, что постепенно электрокары вытеснят авто с ДВС.





— Нашей компании поручили создать фундаментальную зарядную инфраструктуру и увеличить объем инвестиций в сектор зарядных станций. К 2021 году в Беларуси будет установлено более 600 станций, к 2022 году запустим 640 ЭЗС, — отметил Андрей Котик.

Сейчас компания будет устанавливать только быстрые станции, на которых за 7 минут можно зарядиться на 35-километровый запас хода. Также появятся «молниеносные» ЭЗС, которые зарядят электромобиль на 345 км пробега за 10−12 минут.

На проект будет потрачено 150 млн евро кредита, при этом сейчас одна зарядная станция обходится в 17−20 тысяч евро, окупаемость «зарядок» — 5−6 лет. Однако договоренность о выделении кредита пока на стадии переговоров с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.





Сейчас «Белоруснефть» работает над программой и разрабатывает мобильное приложение, чтобы помочь водителю электрокара рассчитать запас хода до заправки, зарезервировать ее и получить техподдержку.

Пока открытым остается вопрос с местом для зарядки возле ЭЗС — из-за дефицита мест их часто занимают авто с ДВС. Замгендиректора сообщил, что проблему пытались решить: МВД по поручению Совмина должно было ввести ограничительные меры, чтобы автомобили с ДВС не занимали места возле станций, но решения пока принято не было.