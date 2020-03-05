Британские морпехи прибыли в Беларусь с версией «худшей в мире винтовки». Рассказываем о ней

Источник материала: Tut.by

Белорусские миротворцы провели совместную тренировку «Зимний партизан» с прибывшими в нашу страну морскими пехотинцами Великобритании. Во время нее британские морпехи были вооружены штурмовыми винтовками L85A2. Это оружие выполнено по схеме булл-пап, футуристично выглядит и является доработанной версией автомата, который имеет славу едва ли не худшего на свете. В свое время на доработку L85 ушли десятилетия, но хорошей винтовку сделать так и не вышло. 42.TUT.BY рассказывает долгую и странную историю ее создания.



Британский морпех с L85A2. Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»

Булл-пап против НАТО

Во всем мире британцы первые «поверили» в булл-пап. Эта специфическая компоновка, при которой магазин и ударно-спусковой механизм находятся позади рукоятки управления оружием. Она дает некоторые преимущества, в частности, оружие становится короче, и его меньше подбрасывает при стрельбе. Правда, при этом около самых глаз стрелка пролетают гильзы, грохот стрельбы оглушает куда сильнее, чем в автоматах классической компоновки, а баланс оружия становится, мягко скажем, посредственным.

Сейчас большинство стран мира не слишком верят в будущее булл-папа — но в XX веке с ним много экспериментировали, причем англичане оказались активнее всех. Если в СССР испытываемые автоматы Коровина и Коробова не вышли за рамки экспериментальных образцов, то британцы первыми приняли на вооружение булл-пап оружие, а именно, винтовку EM-2.

Как и в Советском Союзе, к делу подошли обстоятельно и под новую винтовку заранее сделали мощный промежуточный патрон .280 British (7×43 mm). Патрон был неплохой, винтовка, по отзывам, тоже. Но идиллия продолжалась недолго.



EM2 в руках стрелка. Фото: wikipedia.org

Выиграв с союзниками Вторую мировую, США приняли решающее участие в создании блока НАТО. И американцам сильно не нравилось, что в странах-союзниках принимают на вооружение какие-то патроны, кроме американского. Тем более, что в США как раз разработали новый винтовочный патрон 7,62×51 мм.

Так что, видимо, союзникам сделали предложение вроде: «Предлагаем добровольно принять наш замечательный патрон. Если вы согласны, прекрасно. Если не согласны, подумайте еще немного».

И британцы, подумав, уступили. Жертвой согласия стала едва принятая на вооружение винтовка EM-2 (а еще новый пулемет Taden, представлявший собой адаптированный под .280 British классический «Брен» с ленточным питанием). Переделать оружие под НАТОвский боеприпас не вышло, и Великобритания вооружилась «правой рукой свободного мира» — бельгийской винтовкой FN FAL , сделав ее отечественную версию L1A1. Недолгое увлечение булл-папом вроде бы ушло в прошлое.



В руках бойца — L1A1. Фото: wikipedia.org

Малоимпульсный британец

Однако вскоре после описанных событий американцы вступили в войну во Вьетнаме. И оказалось, что точные и дальнобойные винтовки M14 под упомянутый патрон как-то избыточно мощны для войны в джунглях. А еще не не подходят для стрельбы очередями, так как уже вторая пуля уходит в небо, а остальные — в случайных направлениях.

Поэтому был срочно разработан малоимпульсный патрон — знаменитый 5,56×45, и на вооружение пошли винтовки M16. Со временем примеру янки последовали другие «великие державы», и только Великобритания с ее верностью традициям оставалась с версией FN FAL.

Но время винтовочных патронов очевидно прошло — «правая рука свободного мира» на вооружении британской армии все больше казалась анахронизмом. Так что военным в конце концов пришлось признать, что им нужна новая винтовка под малоимпульсный патрон.

Копировать чужие разработки не хотелось (и так три десятилетия служили с бельгийскими моделями), но, к счастью, под рукой был королевский оружейный завод в «Энфилде», который занялся разработкой нового комплекса оружия.

Замахнулись сразу на создание и винтовки, и легкого ручного пулемета (а еще короткого карабина), и чтобы непременно булл-пап. Всю систему назвали SA80, что значит Small Arms for 1980 — «стрелковое оружие для восьмидесятых годов».

К системе неудачливой EM-2 решили не возвращаться. Если та была заимствована с самозарядной винтовки Третьего Рейха G-43, то здесь англичане вдохновлялись американским оружием Ar-18 (кстати, авторства того же Юджина Стоунера, который стал «отцом» М-16). Опять придумали новый патрон — теперь это был крошка 4,85×49 мм. Несмотря на мизерный калибр, пуля сохраняла убойность на расстояниях до километра, а оружие было довольно точным.

Но затем снова случился спор с американцами, снова «победила дружба», и англичане приняли на вооружение американский 5,56×45. «Допилив» модель, британские оружейники наконец получили новое оружие — прекрасно выглядящую футуристичную винтовку L85.

На разработку оружия ушло почти десять лет, так что имелись все шансы рассчитывать, что британские солдаты вооружатся шедевром.

Момент, когда что-то пошло не так

Первой потерпела крах концепция «и винтовки, и пулемета в одном флаконе».

L86 (так называлась утяжеленная «пулеметная» версия оружия) был чудовищен — слишком легкий, стреляющий непонятно куда, он мог претендовать на звание худшего британского пулемета всех времен.



Пулемет L86. Фото: topwar.ru

Поначалу казалось, что винтовка L85 удачнее пулемета. Но затем британские солдаты отправились на Ближний Восток, участвовать в «Буре в пустыне», и на английских оружейников обрушилась волна рекламаций на инновационное оружие.

При эксплуатации в условиях сухого климата винтовки постоянно заклинивали от попавшего песка. Оружие могло отказать даже при десантировании с вертолета — приземляясь, машина поднимает огромное облако пыли, из которого солдаты выходят уже по факту безоружными.

Если стрелять все же получалось, то не слишком удачный дульный тормоз-компенсатор распределял пороховые газы таким образом, что перед бойцом поднималась пылевая завеса, не дающая возможности нормально целиться.

Кнопка сброса магазина находилась напротив груди пехотинца — так что, повесив L85 на шею и ненароком прижав к себе, солдат мог затем обнаружить винтовку с единственным патроном в стволе.

Если пулемет L86 был слишком легким, то L85 — просто непростительно тяжелым для оружия под малоимпульсный патрон и с использованием пластика в конструкции (4,6 килограмма!)

Плюс у оружия были все традиционные недостатки булл-пап. В результате автомат тоже оказался близок к лидерству в необъявленном конкурсе на « худшую модель XX века ». Без существенных доработок с ним было буквально стыдно воевать.

На откуп немцам

Сделать из L85A1 что-то приличное в Великобритании уже не представлялось возможным: завод в Энфилде, производивший легендарное оружие с 19-го века, не вписался в постиндустриальный 21-й — L85A1 оказалась его лебединой песней.

В результате пришлось идти на поклон к немецкой промышленности, благо компания «Хеклер и Кох» работает и сейчас. Хеклеровским оружейникам предложили доработать и модернизировать имеющиеся L85A1 — контракт оказался огромным, и немцы не стали отказываться.



Британский морпех во время совместной тренировки «Зимний партизан» в Беларуси. Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»

Кое-что у «Хеклер и Кох» получилось. Часть недостатков устранили: до лучших образцов вариант L85A2 не дотянул, но и на роль «худшей винтовки» уже не претендовал.

Хотя, надо сказать, рекламации на обновленную модель продолжали поступать. Впрочем, вариантов у британских солдат особо нет, и они продолжают служить с модернизированными автоматами L85A2. С этим оружием они и прибыли потренироваться с белорусскими миротворцами.