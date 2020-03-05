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Британские морпехи прибыли в Беларусь с версией «худшей в мире винтовки». Рассказываем о ней
Источник материала: Tut.by
Белорусские миротворцы
Булл-пап против НАТО
Во всем мире британцы первые «поверили» в булл-пап. Эта специфическая компоновка, при которой магазин и ударно-спусковой механизм находятся позади рукоятки управления оружием. Она дает некоторые преимущества, в частности, оружие становится короче, и его меньше подбрасывает при стрельбе. Правда, при этом около самых глаз стрелка пролетают гильзы, грохот стрельбы оглушает куда сильнее, чем в автоматах классической компоновки, а баланс оружия становится, мягко скажем, посредственным.
Сейчас большинство стран мира не слишком верят в будущее булл-папа — но в XX веке с ним много экспериментировали, причем англичане оказались активнее всех. Если в СССР испытываемые автоматы Коровина и Коробова не вышли за рамки экспериментальных образцов, то британцы первыми приняли на вооружение булл-пап оружие, а именно, винтовку EM-2.
Как и в Советском Союзе, к делу подошли обстоятельно и под новую винтовку заранее сделали мощный промежуточный патрон .280 British (7×43 mm). Патрон был неплохой, винтовка, по отзывам, тоже. Но идиллия продолжалась недолго.
Выиграв с союзниками Вторую мировую, США приняли решающее участие в создании блока НАТО. И американцам сильно не нравилось, что в странах-союзниках принимают на вооружение какие-то патроны, кроме американского. Тем более, что в США как раз разработали новый винтовочный патрон 7,62×51 мм.
Так что, видимо, союзникам сделали предложение вроде: «Предлагаем добровольно принять наш замечательный патрон. Если вы согласны, прекрасно. Если не согласны, подумайте еще немного».
И британцы, подумав, уступили. Жертвой согласия стала едва принятая на вооружение винтовка EM-2 (а еще новый пулемет Taden, представлявший собой адаптированный под .280 British классический «Брен» с ленточным питанием). Переделать оружие под НАТОвский боеприпас не вышло, и Великобритания вооружилась «правой рукой свободного мира» —
Малоимпульсный британец
Однако вскоре после описанных событий американцы вступили в войну во Вьетнаме. И оказалось, что точные и дальнобойные винтовки M14 под упомянутый патрон как-то избыточно мощны для войны в джунглях. А еще не не подходят для стрельбы очередями, так как уже вторая пуля уходит в небо, а остальные — в случайных направлениях.
Поэтому был срочно разработан малоимпульсный патрон — знаменитый 5,56×45, и на вооружение пошли винтовки M16. Со временем примеру янки последовали другие «великие державы», и только Великобритания с ее верностью традициям оставалась с версией FN FAL.
Но время винтовочных патронов очевидно прошло — «правая рука свободного мира» на вооружении британской армии все больше казалась анахронизмом. Так что военным в конце концов пришлось признать, что им нужна новая винтовка под малоимпульсный патрон.
Копировать чужие разработки не хотелось (и так три десятилетия служили с бельгийскими моделями), но, к счастью, под рукой был королевский оружейный завод в «Энфилде», который занялся разработкой нового комплекса оружия.
Замахнулись сразу на создание и винтовки, и легкого ручного пулемета (а еще короткого карабина), и чтобы непременно булл-пап. Всю систему назвали SA80, что значит Small Arms for 1980 — «стрелковое оружие для восьмидесятых годов».
К системе неудачливой EM-2 решили не возвращаться. Если та была заимствована с самозарядной винтовки Третьего Рейха G-43, то здесь англичане вдохновлялись американским оружием Ar-18 (кстати, авторства того же Юджина Стоунера, который стал «отцом» М-16). Опять придумали новый патрон — теперь это был крошка 4,85×49 мм. Несмотря на мизерный калибр, пуля сохраняла убойность на расстояниях до километра, а оружие было довольно точным.
Но затем снова случился спор с американцами, снова «победила дружба», и англичане приняли на вооружение американский 5,56×45. «Допилив» модель, британские оружейники наконец получили новое оружие — прекрасно выглядящую футуристичную винтовку L85.
На разработку оружия ушло почти десять лет, так что имелись все шансы рассчитывать, что британские солдаты вооружатся шедевром.
Момент, когда что-то пошло не так
Первой потерпела крах концепция «и винтовки, и пулемета в одном флаконе».
L86 (так называлась утяжеленная «пулеметная» версия оружия) был чудовищен — слишком легкий, стреляющий непонятно куда, он мог претендовать на звание худшего британского пулемета всех времен.
Поначалу казалось, что винтовка L85 удачнее пулемета. Но затем британские солдаты отправились на Ближний Восток, участвовать в «Буре в пустыне», и на английских оружейников обрушилась волна рекламаций на инновационное оружие.
При эксплуатации в условиях сухого климата винтовки постоянно заклинивали от попавшего песка. Оружие могло отказать даже при десантировании с вертолета — приземляясь, машина поднимает огромное облако пыли, из которого солдаты выходят уже по факту безоружными.
Если стрелять все же получалось, то не слишком удачный дульный тормоз-компенсатор распределял пороховые газы таким образом, что перед бойцом поднималась пылевая завеса, не дающая возможности нормально целиться.
Кнопка сброса магазина находилась напротив груди пехотинца — так что, повесив L85 на шею и ненароком прижав к себе, солдат мог затем обнаружить винтовку с единственным патроном в стволе.
Если пулемет L86 был слишком легким, то L85 — просто непростительно тяжелым для оружия под малоимпульсный патрон и с использованием пластика в конструкции (4,6 килограмма!)
Плюс у оружия были все традиционные недостатки булл-пап. В результате автомат тоже оказался близок к лидерству в необъявленном конкурсе на «
На откуп немцам
Сделать из L85A1 что-то приличное в Великобритании уже не представлялось возможным: завод в Энфилде, производивший легендарное оружие с 19-го века, не вписался в постиндустриальный 21-й — L85A1 оказалась его лебединой песней.
В результате пришлось идти на поклон к немецкой промышленности, благо компания «Хеклер и Кох» работает и сейчас. Хеклеровским оружейникам предложили доработать и модернизировать имеющиеся L85A1 — контракт оказался огромным, и немцы не стали отказываться.
Кое-что у «Хеклер и Кох» получилось. Часть недостатков устранили: до лучших образцов вариант L85A2 не дотянул, но и на роль «худшей винтовки» уже не претендовал.
Хотя, надо сказать, рекламации на обновленную модель продолжали поступать. Впрочем, вариантов у британских солдат особо нет, и они продолжают служить с модернизированными автоматами L85A2. С этим оружием они и прибыли потренироваться с белорусскими миротворцами.
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Рассказываем про штурмовые винтовки L85A2, с которыми британские морпехи провели тренировку в Беларуси.
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