ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий

05.03.2020 17:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В жизни не всегда всё идёт гладко. Есть люди, которые говорят: «Если жизнь подсунула тебе лимон – сделай лимонад». Впрочем, далеко не все согласятся с такими оптимистами. 

Пользователи соцсетей нередко рассказывают о различных разочарованиях. Нередко встречаются ситуации, когда человек после совершения покупки обнаруживает, что вещь совсем не такая, какой она должна быть. 

Есть хороший способ утешить себя – сфотографировать разочаровавшую покупку, поделиться фотографией с друзьями и вместе посмеяться. 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: pikabu.ru / mrobry 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: reddit.com/user/Effectlorenor 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: pikabu.ru / Jorik79 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: reddit.com/user/bakingqueen420 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: страница пользователя ресурса pikabu.ru 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданийФото: reddit.com/user/DizzyDrunkDude 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: pikabu.ru / landi88 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: reddit.com/user/JaayPrimelus 

Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Фото: reddit.com/user/grizzz9955 

Кстати, недавно мы рассказывали историю о женщине, два года жизни которой оказались ложью.

Дело в растении (здесь подробнее). 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жизни не всегда всё идёт гладко. Есть люди, которые говорят: «Если жизнь подсунула тебе лимон – сделай лимонад». Впрочем, далеко не все согласятся с такими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусы опять требуют сделать 31 декабря выходным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика