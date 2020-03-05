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Такое бывало с каждым. Девять примеров, когда реальность оказалась далека от ожиданий
Источник материала: СТВ
В жизни не всегда всё идёт гладко. Есть люди, которые говорят: «Если жизнь подсунула тебе лимон – сделай лимонад». Впрочем, далеко не все согласятся с такими оптимистами.
Пользователи соцсетей нередко рассказывают о различных разочарованиях. Нередко встречаются ситуации, когда человек после совершения покупки обнаруживает, что вещь совсем не такая, какой она должна быть.
Есть хороший способ утешить себя – сфотографировать разочаровавшую покупку, поделиться фотографией с друзьями и вместе посмеяться.
Фото: reddit.com/user/DizzyDrunkDude
Кстати, недавно мы рассказывали историю о женщине, два года жизни которой оказались ложью.
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В жизни не всегда всё идёт гладко. Есть люди, которые говорят: «Если жизнь подсунула тебе лимон – сделай лимонад». Впрочем, далеко не все согласятся с такими...
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