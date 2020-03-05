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Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финальный этап Кубка Международного союза биатлонистов в Раубичах. 5 марта в программе значились две спринтерские гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
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Новости Беларуси. Финальный этап Кубка Международного союза биатлонистов в Раубичах. 5 марта в программе значились две спринтерские гонки, сообщили в программе...
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