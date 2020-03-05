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Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»

05.03.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Финальный этап Кубка Международного союза биатлонистов в Раубичах. 5 марта в программе значились две спринтерские гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об итогах очередного соревновательного дня уже готова рассказать Наталья Федорцова.

Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»

 Наталья Федорцова, корреспондент:
Уже прошли две спринтерские гонки среди мужчин и женщин. Наши спортсмены остались без медалей, к сожалению. Аделина Сабитова заняла 27-е место, не порадовали медалями и парни. Виктор Кривко стал 15-м, Максим Воробей  11-й, а Егор Казаринов – 50-й.

Виктор Кривко о спринте Кубка IBU: «Я всегда выхожу бороться до конца»

Виктор Кривко, биатлонист сборной Беларуси:
Настроение всегда боевое, перед стартом я всегда выхожу бороться до конца. Но в гонке, когда стартуешь, понимаешь, что не в совсем хорошем состоянии находишься. Сказывается то, что уже 28-я гонка в сезоне у меня, не считая контрольных стартов и тренировок. Поэтому накопление усталости очень большое, это сказывается на моем самочувствии и на том, как я могу себя реализовать.

Подробнее в видеоматериале

Люди в материале: Наталья Федорцова, Виктор Кривко, Максим Воробей, Аделина Сабитова, Егор Казаринов

 
 
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Новости Беларуси. Финальный этап Кубка Международного союза биатлонистов в Раубичах. 5 марта в программе значились две спринтерские гонки, сообщили в программе...
 
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