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Пять пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» переведены в Минск

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Пять пострадавших в ЧП на ОАО «Беларуськалий» переведены для продолжения лечения в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Пять пострадавших в ЧП на «Беларуськалии» переведены в Минск

«После консилиума специалистов решено двух пациентов с сочетанной травмой из реанимации (Солигорской ЦРБ. — Прим. БЕЛТА) перевести в больницу скорой медицинской помощи в Минск, еще трех, у которых диагностированы сложные переломы, — в РНПЦ травматологии и ортопедии», — отметили в пресс-службе.

Один пациент остается на лечении в Солигорской ЦРБ в отделении травматологии. Его состояние стабильное, через несколько дней планируется перевод на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, по предварительной информации, в шахте «Беларуськалия» подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, пострадали также работники, находившиеся в транспортном средстве.

С места происшествия людей доставили в больницу четыре бригады СМП, в том числе бригада интенсивной терапии. После того, как на месте была оказана медицинская помощь, пациентов отвезли в Солигорскую ЦРБ. Одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно. Его не госпитализировали.

Для консультации по методике дальнейшего лечения привлекались специалисты областного уровня — травматолог и анестезиолог-реаниматолог.

Белта

 
Теги: Минск
 
 
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Пять пострадавших в ЧП на ОАО "Беларуськалий" переведены для продолжения лечения в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. "После консилиума...
 
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