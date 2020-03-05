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Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили женщин с 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Белорусские полярники поздравили женщин с 8 Марта

«Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые и душевные поздравления своим любимым и всем прекрасным женщинам НАН Беларуси и нашей страны с 8 Марта. Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни. Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день! С любовью из Антарктиды!» — говорится в поздравлении. Белорусские полярники также сняли на ледяном континенте специальное видео к празднику.

Торжественный старт 12-й Белорусской антарктической экспедиции был дан 5 ноября 2019 года. В ее составе 10 участников. Они не только продолжают дальнейшее наращивание инфраструктуры 1-й очереди станции, но и выполняют значительный объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, проводят большой комплекс научных исследований. В новом сезоне расширена кооперация в Антарктике. Один участник экспедиции (инженер-геофизик) работает в составе Болгарской антарктической экспедиции, один — турецкой (научные исследования геоэкологического направления), один — российской (биологические исследования).

Белта

 
 
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Участники 12-й Белорусской антарктической экспедиции поздравили женщин с 8 Марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук. "Команда...
 
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