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Минздрав: Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, могут выписать из клиник уже на следующей неделе.
В течение ближайших дней будут получены контрольные лабораторные тесты. Если они покажут отрицательный результат на наличие вируса, пациентов отпустят домой.
В целом, под контролем белорусских медиков остаются 1322 человека, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов. Ещё 1135 успешно прошли обследования и были сняты с наблюдения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. Белорусы, заразившиеся коронавирусом, идут на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестерых человек, у которых ранее был...
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