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Беларусы снова требуют сделать 31 декабря навсегда выходным

05.03.2020 16:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция о все том же – сделать 31 декабря выходным днем, начиная с 2020 года и не заканчивая никогда. Без переносов, отработки, регистрации и СМС. Автор объяснил причины, по которым он запустил сбор подписей под обращением:

Причины, по которым мы просим сделать 31 декабря, следующие:

1. Для подготовки к Новому году нужен выходной день, ведь готовка и сервировка стола, украшение квартир и домов «занимает много времени и много сил». Рабочий день не позволяет встречать родственников и гостей у себя в квартире или доме.

2. Для увеличения доходов в сфере туризма, в сфере торговли, в сферах развлечения и отдыха;

3. Для поездки в мини-отпуск за границу или для поездки на малую родину для того, чтобы отдохнуть и больше времени провести с семьей и родными;

4. Для увеличения дохода компаний, предприятий или организаций нужен выходной день, для отдыха сотрудников и работников, которые после отдыха смогут увеличить свою производительность труда, появятся новые силы.

5. В следующих странах официально установлен выходной день 31 декабря: Великобритания (с 25 декабря по 4 января), Испания (с 25 декабря по 6 января), Италия (с 25 декабря по 6 января), Япония (с 28 декабря по 4 января), Азербайджан (с 31 декабря по 6 января), Грузия (с 30 декабря по 2 января).

Петицию подписали пока 180 человек. Ее направят в Администрацию президента и Министерство труда через – внимание – 238 дней. Присоединиться к инициативе можно по ссылке.

 
 
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На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция о все том же – сделать 31 декабря выходным днем, начиная с 2020 года и не заканчивая никогда. Без переносов,...
 
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