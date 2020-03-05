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Беларусы снова требуют сделать 31 декабря навсегда выходным
Источник материала: KYKY>
На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция о все том же – сделать 31 декабря выходным днем, начиная с 2020 года и не заканчивая никогда. Без переносов, отработки, регистрации и СМС. Автор объяснил причины, по которым он запустил сбор подписей под обращением:
Причины, по которым мы просим сделать 31 декабря, следующие:
1. Для подготовки к Новому году нужен выходной день, ведь готовка и сервировка стола, украшение квартир и домов «занимает много времени и много сил». Рабочий день не позволяет встречать родственников и гостей у себя в квартире или доме.
2. Для увеличения доходов в сфере туризма, в сфере торговли, в сферах развлечения и отдыха;
3. Для поездки в мини-отпуск за границу или для поездки на малую родину для того, чтобы отдохнуть и больше времени провести с семьей и родными;
4. Для увеличения дохода компаний, предприятий или организаций нужен выходной день, для отдыха сотрудников и работников, которые после отдыха смогут увеличить свою производительность труда, появятся новые силы.
5. В следующих странах официально установлен выходной день 31 декабря: Великобритания (с 25 декабря по 4 января), Испания (с 25 декабря по 6 января), Италия (с 25 декабря по 6 января), Япония (с 28 декабря по 4 января), Азербайджан (с 31 декабря по 6 января), Грузия (с 30 декабря по 2 января).
Петицию подписали пока 180 человек. Ее направят в Администрацию президента и Министерство труда через – внимание – 238 дней. Присоединиться к инициативе можно по
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На сайте «Удобный город» появилась еще одна петиция о все том же – сделать 31 декабря выходным днем, начиная с 2020 года и не заканчивая никогда. Без переносов,...
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