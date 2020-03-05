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Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованиюГродно проходит детский областной турнир по фехтованию" width="599" height="363">

Еще Мольер писал, что фехтование – это искусство нанести удары, не получая их. Сегодня в Гродно на дорожки с рапирами и саблями в руках, облаченные в защитные костюмы, вышли совсем юные фехтовальщики. Цель, правда, уже взрослая: пробиться в заветную тройку призеров, которая дает право с 10 по 13 марта представить наш регион на республиканских соревнованиях. Гродненцы здесь кстати не аутсайдеры и борются с минчанами и брестчанами за самые высокие места.

Первенство не зря называется «Олимпийские надежды». Для подрастающих спортсменов это отличная возможность проверить себя не на тренировке, а в полновесном турнире. Здесь фехтовальщики учатся хладнокровию, выдержке, закаляют характер и приучают себя к победам. Без этих качеств вряд ли станешь олимпийским чемпионом. Впрочем, в Гродно есть несколько спортсменов, которые уже в таком юном возрасте имеют очень серьезные перспективы в мировом спорте:

Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию

– Из тех, кто которые сегодня соревнуется, три-четыре человека уже стабильно входят в число призеров республиканских соревнований. Гродненская область всегда славилась своими фехтовальщиками: у нас есть школа, есть традиции, поэтому в каждой возрастной категории у нас есть призеры и победители, – рассказал Сергей Кузьмич, старший тренер Гродненской области по фехтованию. – В детском возрасте соревнования важны прежде всего с психологический точки зрения. После турниров у ребят появляется амбициозность, они более ответственно относятся к тренировкам. Соревнуемся не только в Беларуси, но и за рубежом.

Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию
Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию

Фехтование как вид спорта постепенно набирает популярность, особенно среди детей. Тренер, ксттаи, тоже активно взялись за промоушен: стараются охватить молодые районы вроде Вишневца или Ольшанки в поисках юных дарований. Благо условия для тренировок более чем подходящие: чуть больше года назад в Гродно открыли центр фехтования, в котором и проходят нынешние соревнования.

­­– Сейчас очень много детей занимаются фехтованием с самого раннего возраста, – отмечает Сергей Кузьмич. – Теперь фехтовальщик в 16-17 лет – это практически состоявшийся спортсмен, потому что он в спорте уже 6-7 лет. Если десять лет назад мы набирали детей только в возрасте 10-11 лет, то теперь для ребят помладше сделали укороченное и облегченное оружие, чтобы им было легче заниматься.

Родители, увидев рекламу, звонят нам, интересуются, как отдать ребенка в секцию.

Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию
Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию
Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию

Достаточно пройти по залу, чтобы увидеть подтверждение. На дорожку против рослого подростка вышел 10-летний мальчик ниже своего оппонента не то что на голову – на две! Однако, несмотря на разницу и в возрасте, и в габаритах, мальчуган сумел несколько раз уколоть визави, чем вызвал бурю одобрения у других участников. Сразу после боя мы побеседовали с юным фехтовальщиком. Рукопожатие у Алексея Кахновича было крепким, как у взрослого мужчины, а к неожиданному вниманию прессы он отнесся совершенно спокойно:

Юные мастера шпаги и рапиры: в Гродно проходит детский областной турнир по фехтованию

– На фехтование мне посоветовали пойти родители. Занимаюсь уже где-то полгода, и за это время стал и сильнее, и ловчее. Поначалу что-то не получалось, но тренеры помогли поверить в себя. Против ребят постарше на дорожке стоять сложно, но я справляюсь, – заверил нас Алексей.

Соревнования разделили на два дня. Сегодня в Гродненском фехтовальном центре по ул. Горького, 87/1 выявляли лучших рапиристы и саблисты. Юные шпажисты поборются за первенство завтра в ЦСК «Неман». По итогам турнира 18 человек (по 9 мальчиков) уже меньше, чем через неделю, отправятся на республиканское первенство «Олимпийские надежды», что в этом году пройдут в Бресте.

#спорт
Виктор МОХАНЬ
Фото: и видео Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by/

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Еще Мольер писал, что фехтование – это искусство нанести удары, не получая их. Сегодня в Гродно на дорожки с рапирами и саблями в руках, облаченные в защитные...
 
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