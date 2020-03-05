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Зась: Саммит ОДКБ пройдет в декабре в Москве
05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирован к проведению в декабре в Москве, рассказал генеральный секретарь ОДКБ
В Минске в четверг прошла встреча Зася с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсудили различные направления работы ОДКБ, в частности, внешнеполитическую деятельность структуры и реализацию инициативы Минска о предоставлении статусов партнера и наблюдателя при ОДКБ.
Кроме того, по словам генсека организации, поднимался вопрос о повышении эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ. Скоро в Ереване пройдет выставка вооружения, где эту тему должны детально обсудить представители стран – членов организации.
Напомним, в феврале представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Национального центра управления обороной России под руководством генерал-майора Сергея Куприка
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В Минске в четверг прошла встреча генсека ОДКБ Станислава Зася с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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