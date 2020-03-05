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Зась: Саммит ОДКБ пройдет в декабре в Москве

05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирован к проведению в декабре в Москве, рассказал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает агентство БЕЛТА.

«Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдет там», – указал политик, добавив, что это случится в конце года в столице РФ.

В Минске в четверг прошла встреча Зася с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они обсудили различные направления работы ОДКБ, в частности, внешнеполитическую деятельность структуры и реализацию инициативы Минска о предоставлении статусов партнера и наблюдателя при ОДКБ.

Кроме того, по словам генсека организации, поднимался вопрос о повышении эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ. Скоро в Ереване пройдет выставка вооружения, где эту тему должны детально обсудить представители стран – членов организации.

Напомним, в феврале представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Национального центра управления обороной России под руководством генерал-майора Сергея Куприка обсудили в Бишкеке систему кризисного реагирования ОДКБ.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске в четверг прошла встреча генсека ОДКБ Станислава Зася с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
 
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