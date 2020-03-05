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Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

Результаты контроля за проведением капитальных ремонтов жилищного фонда области и эффективного использования выделенных на эти цели бюджетных средств обсудили во время заседания коллегии Комитета госконтроля Гродненской области.

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является отраслью повышенного внимания и обусловлено это в первую очередь требованиями Главы государства. Одно из приоритетных направлений – ремонт жилфонда. В регионе достаточно много жилья, которое было построено еще 30-40 лет назад. В связи с этим объемы выполнения работ по капитальному ремонту растут, но не достигают требуемого уровня.

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

По итогам минувшего года в регионе введено в эксплуатацию после капитального ремонта более 265 тысяч квадратных метров общей площади жилья, или 83,1 процента от плана на 2019 год. Задание по вводу в эксплуатацию жилфонда после капитального ремонта не выполнили 10 из 20 организаций. В Зельвенском и Гродненском районах в минувшем году и вовсе не введено в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья после капремонта.

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

– Вопросы капремонта в той или иной степени касаются значительной части населения региона. Не случайно в Директиве №7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» Глава государства отдельным пунктом поставил вопрос о необходимости достижения доли капитально ремонтируемого жилья не менее 3 процентов от эксплуатируемого жилфонда, – отметил председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко. – С сожалением приходится констатировать, что в 2019 году областью не обеспечено выполнение задания по вводу в эксплуатацию жилья после капремонта. При этом в норму вошла практика «приписок», предоставления неверных сведений и отчетов о проделанной работе. Эта ситуация требует особой оценки, в том числе и правоохранительными органами.

Как отметила начальник отдела контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля области Ольга Курчицкая, результаты проверок показали многочисленные факты нарушений. Это приписки в ведомственной отчетности по вводу площади после капремонта, завышение объемов и стоимости выполненных работ, несоблюдение нормативных сроков ремонта, ошибки и недочеты в проектной документации, которые ведут к необходимости выполнения большого количества дополнительных работ. По отдельным объектам они составляют до 20 процентов от первоначальной сметной стоимости объекта. В четырех организациях области установлены факты завышения стоимости выполненных проектных и строительно-монтажных работ на общую сумму более 110 тысяч рублей. Эти средства возвращены в бюджет и на специальные счета, открытые для аккумулирования средств отчислений граждан.

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

В Комитет госконтроля поступает немало обращений граждан, в том числе и повторных, связанных с затягиванием сроков ремонта. В минувшем году их количество значительно выросло.

Как отмечалось на коллегии, проблемы в этой сфере возникают еще на этапе планирования, когда в список нуждающихся в капремонте зданий включаются более новые дома. Вместе с тем выявлены и факты искажения данных о вводе площади и включения в ведомственную отчетность объектов, завышения площади капремонта в 2017-2018 годах. Нередки случаи неоднократной корректировки титульных списков домов, подлежащих капремонту.

Завышение объемов и несоблюдение нормативных сроков. В Комитете госконтроля Гродненской области обсудили производство капремонтов

По словам Анатолия Дорожко, эти нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле за ходом проведения капитального ремонта жилищного фонда со стороны всех участников этого процесса.

На коллегии госконтроля области даны поручения государственным органам и организациям по устранению имеющихся проблем и принятию мер по безусловному выполнению запланированных мероприятий.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Михаила ИСАЧЕНКО
https://grodnonews.by/

 
 
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