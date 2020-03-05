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Белоруски выступают в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии. Онлайн

05.03.2020 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня женским спринтом стартует этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отметим, что из-за коронавируса этап в Чехии пройдет без зрителей.

Нашу команду сегодня представят Елена Кручинкина (№ 22), Ирина Кривко (№ 47), Анна Сола (№ 65) и Ирина Кручинкина (№ 94).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Денизе Херрманн (№ 3), Жюстин Бреза (№ 6), Жюли Симон (№ 8), Ханна Оберг (№ 12), Тириль Экхофф (№ 16), Доротея Вирер (№ 19), Ингрид Тандреволд (№ 21), Маркета Давидова (№ 23), Паулина Фиалкова (№ 24), Анаис Бескон (№ 27), Лиза Виттоции (№ 32), Франциска Пройс (№ 33), Кайса Макарайнен (№ 38).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки, которая начнется в 19.35.

 
 
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Сегодня женским спринтом стартует этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
 
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