Белоруски выступают в спринте на этапе КМ по биатлону в Чехии. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня женским спринтом стартует этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отметим, что из-за коронавируса этап в Чехии пройдет без зрителей.

Нашу команду сегодня представят Елена Кручинкина (№ 22), Ирина Кривко (№ 47), Анна Сола (№ 65) и Ирина Кручинкина (№ 94).

Главные фаворитки получили следующие стартовые номера: Денизе Херрманн (№ 3), Жюстин Бреза (№ 6), Жюли Симон (№ 8), Ханна Оберг (№ 12), Тириль Экхофф (№ 16), Доротея Вирер (№ 19), Ингрид Тандреволд (№ 21), Маркета Давидова (№ 23), Паулина Фиалкова (№ 24), Анаис Бескон (№ 27), Лиза Виттоции (№ 32), Франциска Пройс (№ 33), Кайса Макарайнен (№ 38).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки, которая начнется в 19.35.