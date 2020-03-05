«Чего ей в школе делать?». Протоиерей Смирнов заявил, что девочек нужно готовить к материнству, а не учить

Источник материала: Tut.by

Публичное высказывание протоирея Дмитрия Смирнова о том, что девочки не нуждаются в школьном образовании, снова стало причиной для скандала. Снова, потому что совсем недавно протоирей рассуждал о женщинах, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте. Как реагировать на подобные заявления, рассуждает наша колумнистка Наста Захаревич.

Об авторе:

Магистр философии, журналистка

Только мы отдышались после заявления протоиерея Смирнова, что женщины, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте — бесплатные проститутки, как он привлек внимание новым одиозным заявлением. В этот раз священнослужитель сказал, что школьное образование девочкам не очень-то и нужно. Куда важнее, мол, помогать маме с младшими детьми и учиться таким образом самой быть мамой.

«Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь».

В преддверии восьмого марта это звучит особенно издевательски. Десятилетиями женщины боролись и продолжают бороться за то, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, государства и крупные корпорации создают специальные программы для поддержки и мотивации девочек учиться и строить головокружительную карьеру.





Но у Смирнова свое, особенное восприятие реальности: женщина для него — это такой аппарат по производству новых людей, и отношение к нам от показывает соответствующее.

Да будет бабий бунт!

Как бы ни хотелось традиционалистам спрятаться в свой информационный пузырь и думать, что «Домострой» — залог общественного счастья, реальность от этого не меняется.

Исследования показывают , что гендерное равенство хорошо сказывается на экономике, а рост женской занятости ведет к существенному росту благосостояния. Согласно Международному валютному фонду, количество рыночной продукции растет, благодаря сокращению гендерного разрыва при трудоустройстве. А те банки, в чьих советах директоров большая доля женщин, оказываются более устойчивы в кризисных ситуациях.





И еще немного очевидного: чем меньше женщины образованы и чем больше они имеют детей, тем в более зависимом положении они оказываются. И чем сильнее гендерное неравенство, тем больше в обществе гендерно-обусловленного насилия (в том числе домашнего). А разве насилие не ослабляет экономику? Потерпевшие временно или навсегда теряют работоспособность, дополнительно обращаются за медицинской помощью, перестают платить налоги, если делали это раньше.

Я не думаю, что конкретно на священника Смирнова повлияет хоть один аргумент, кроме религиозно-традиционалистских. Если человек в 2020 году серьезно заявляет, что девочке лучше ухаживать за младшими, чем ходить в школу, то тут не помогут ни ссылки на исследования, ни призывы к гуманности и человечности.

Главный вопрос: почему человек, позволяющий себе подобные высказывания, остается рукопожатным и занимает высокие позиции в церкви? Он же позорит огромный религиозный институт и серьезно ухудшает его имидж.

Возврат к домострою и к идее, что женщина всегда должна быть босая, беременная и на кухне, сегодня вдохновляет разве что неуверенных в себе фанатиков. Большинство людей воспринимает такие замашки как неудачную шутку или вообще как проявление психического недуга. Есть еще и третий вариант — это чувство собственной безнаказанности. И я придерживаюсь именно это версии.

Да, идея о том, что все мракобесы просто больны, очень заманчива. Ведь болезнь — это то, что может случиться с каждым. Можно понять и простить. Но вряд ли это относится к самому Смирнову и его соратникам. Просто эти люди знают, что, сославшись на Бога или традиционные ценности, могут пропагандировать любую чушь. И им ничего за это не будет.

А мы можем бесконечно отмахиваться от скандалов, связанных со Смирновым, и говорить, что это все касается только России. Но те веяния в РПЦ, которые начинаются в Москве, нередко докатываются и до нас. Да если бы даже и не докатывались… За российских девочек тоже обидно.





Да, в преддверии восьмого марта я становлюсь особенно сентиментальной. Мне особенно сильно хочется оградить всех девочек мира от этого мракобесия. Хочется сделать так, чтобы им были открыты все возможности. Чтобы они могли учиться, участвовать в олимпиадах, получать профессию, делать научные проекты и самостоятельный жизненный выбор. Чтобы ни в одной из них не видели просто домашнюю прислугу или инкубатор для создания новых людей.

Я хочу, чтобы любого взрослого, который ставит перед девочками особые препятствия, бесспорно осуждали за это. Я хочу, чтобы девочкам перестали говорить, что они будущие матери, и чтобы их растили сильными, самостоятельными и независимыми. А когда они вырастут, они сами решат, будут ли они матерями и нужна ли им вообще семья.

И я очень хочу, чтобы дискриминационные идеи протоиерея Смирнова и его соратников больше никогда не звучали в публичном пространстве. Хочу, чтобы они стыдились и, черт побери, боялись последствий таких заявлений.





Но мы все еще живем в том мире, где восьмого марта звучат пожелания оставаться такими же милыми, красивыми, добрыми и попросту удобными для окружающих. А если кто-то снимет дежурную улыбку и покажет настоящую реакцию на пожелание «и дальше радовать нас своим присутствием и украшать собой коллектив», то быстро узнает, что она и женщина-то ненастоящая, и с чувством юмора у нее все плохо, и вообще «что ей не нравится-то?».

Многое нам не нравится. Ой, многое.