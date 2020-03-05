ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чего ей в школе делать?». Протоиерей Смирнов заявил, что девочек нужно готовить к материнству, а не учить

05.03.2020 19:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Публичное высказывание протоирея Дмитрия Смирнова о том, что девочки не нуждаются в школьном образовании, снова стало причиной для скандала. Снова, потому что совсем недавно протоирей рассуждал о женщинах, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте. Как реагировать на подобные заявления, рассуждает наша колумнистка Наста Захаревич.

Об авторе:


Магистр философии, журналистка

Только мы отдышались после заявления протоиерея Смирнова, что женщины, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте — бесплатные проститутки, как он привлек внимание новым одиозным заявлением. В этот раз священнослужитель сказал, что школьное образование девочкам не очень-то и нужно. Куда важнее, мол, помогать маме с младшими детьми и учиться таким образом самой быть мамой.

«Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь».

В преддверии восьмого марта это звучит особенно издевательски. Десятилетиями женщины боролись и продолжают бороться за то, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, государства и крупные корпорации создают специальные программы для поддержки и мотивации девочек учиться и строить головокружительную карьеру.


Но у Смирнова свое, особенное восприятие реальности: женщина для него — это такой аппарат по производству новых людей, и отношение к нам от показывает соответствующее.

Да будет бабий бунт!

Как бы ни хотелось традиционалистам спрятаться в свой информационный пузырь и думать, что «Домострой» — залог общественного счастья, реальность от этого не меняется.

Исследования показывают, что гендерное равенство хорошо сказывается на экономике, а рост женской занятости ведет к существенному росту благосостояния. Согласно Международному валютному фонду, количество рыночной продукции растет, благодаря сокращению гендерного разрыва при трудоустройстве. А те банки, в чьих советах директоров большая доля женщин, оказываются более устойчивы в кризисных ситуациях.


И еще немного очевидного: чем меньше женщины образованы и чем больше они имеют детей, тем в более зависимом положении они оказываются. И чем сильнее гендерное неравенство, тем больше в обществе гендерно-обусловленного насилия (в том числе домашнего). А разве насилие не ослабляет экономику? Потерпевшие временно или навсегда теряют работоспособность, дополнительно обращаются за медицинской помощью, перестают платить налоги, если делали это раньше.

Я не думаю, что конкретно на священника Смирнова повлияет хоть один аргумент, кроме религиозно-традиционалистских. Если человек в 2020 году серьезно заявляет, что девочке лучше ухаживать за младшими, чем ходить в школу, то тут не помогут ни ссылки на исследования, ни призывы к гуманности и человечности.

Главный вопрос: почему человек, позволяющий себе подобные высказывания, остается рукопожатным и занимает высокие позиции в церкви? Он же позорит огромный религиозный институт и серьезно ухудшает его имидж.

Возврат к домострою и к идее, что женщина всегда должна быть босая, беременная и на кухне, сегодня вдохновляет разве что неуверенных в себе фанатиков. Большинство людей воспринимает такие замашки как неудачную шутку или вообще как проявление психического недуга. Есть еще и третий вариант — это чувство собственной безнаказанности. И я придерживаюсь именно это версии.

Да, идея о том, что все мракобесы просто больны, очень заманчива. Ведь болезнь — это то, что может случиться с каждым. Можно понять и простить. Но вряд ли это относится к самому Смирнову и его соратникам. Просто эти люди знают, что, сославшись на Бога или традиционные ценности, могут пропагандировать любую чушь. И им ничего за это не будет.

А мы можем бесконечно отмахиваться от скандалов, связанных со Смирновым, и говорить, что это все касается только России. Но те веяния в РПЦ, которые начинаются в Москве, нередко докатываются и до нас. Да если бы даже и не докатывались… За российских девочек тоже обидно.


Да, в преддверии восьмого марта я становлюсь особенно сентиментальной. Мне особенно сильно хочется оградить всех девочек мира от этого мракобесия. Хочется сделать так, чтобы им были открыты все возможности. Чтобы они могли учиться, участвовать в олимпиадах, получать профессию, делать научные проекты и самостоятельный жизненный выбор. Чтобы ни в одной из них не видели просто домашнюю прислугу или инкубатор для создания новых людей.

Я хочу, чтобы любого взрослого, который ставит перед девочками особые препятствия, бесспорно осуждали за это. Я хочу, чтобы девочкам перестали говорить, что они будущие матери, и чтобы их растили сильными, самостоятельными и независимыми. А когда они вырастут, они сами решат, будут ли они матерями и нужна ли им вообще семья.

И я очень хочу, чтобы дискриминационные идеи протоиерея Смирнова и его соратников больше никогда не звучали в публичном пространстве. Хочу, чтобы они стыдились и, черт побери, боялись последствий таких заявлений.


Но мы все еще живем в том мире, где восьмого марта звучат пожелания оставаться такими же милыми, красивыми, добрыми и попросту удобными для окружающих. А если кто-то снимет дежурную улыбку и покажет настоящую реакцию на пожелание «и дальше радовать нас своим присутствием и украшать собой коллектив», то быстро узнает, что она и женщина-то ненастоящая, и с чувством юмора у нее все плохо, и вообще «что ей не нравится-то?».

Многое нам не нравится. Ой, многое.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Публичное высказывание протоирея Дмитрия Смирнова о том, что девочки не нуждаются в школьном образовании, снова стало причиной для скандала. Снова, потому что...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП перед пешеходными популярны как никогда, бьются и бьются. Две версии оценки ситуации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика