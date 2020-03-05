Кого первыми поздравил Александр Лукашенко с 8 марта









Это открытки. И вот так они выглядят:





Фото: телеграм-канал Пул первого





- Вот такую красоту в эти дни получает прекрасная половина Пула Первого от президента. Открытки - уже давняя традиция. Некоторые говорят, даже коллекции собирают. Сделаны - всегда с душой и слова там душевные, — сообщает телеграмм-канал.



