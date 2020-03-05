Президент Беларуси подарил Матвиенко икону и книгу о белорусской кухне

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров кортеж председателя Совета Федерации направился во Дворец Независимости – на встречу уже на высшем уровне.









Беседа с Президентом Беларуси получилась не протокольной. Началась она с торжественного и знакового момента: Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации орден Франциска Скорины (подробнее здесь ).

По традиции, Президент вручил и подарки: икону Святой Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухні».















