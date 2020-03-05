|
Президент Беларуси подарил Матвиенко икону и книгу о белорусской кухне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров кортеж председателя Совета Федерации направился во Дворец Независимости – на встречу уже на высшем уровне.
Беседа с Президентом Беларуси получилась не протокольной. Началась она с торжественного и знакового момента: Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации орден Франциска Скорины (подробнее
По традиции, Президент вручил и подарки: икону Святой Валентины Минской и книгу «Смак беларускай кухні».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров кортеж председателя Совета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)