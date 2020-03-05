Акция «Мы — граждане Беларуси!» пройдет под слоганом #раЗАм

Источник материала: Вороновская газета





Мероприятия Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции, пройдут по всей стране с 10 по 15 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

«Инициированная в 2004 году Белорусским республиканским союзом молодежи акция «Мы — граждане Беларуси!» получила общенациональный статус. В этом году торжественные вручения паспортов гражданина Беларуси 14-летним юношам и девушкам пройдут по всей стране с 10 по 15 марта под слоганом #раЗАм», — рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, в преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны. «В областных центрах путевки во взрослую жизнь подросткам вручат в Многофункциональном центре Брестского облисполкома, Витебской и Гродненской областных филармониях, Гомельском дворцово-парковом ансамбле, Могилевском областном художественном музее имени П.В. Масленикова. В столице и центральном регионе — в Минской городской ратуше и Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны», — уточнила секретарь ЦК БРСМ.

Официальные мероприятия патриотической акции традиционно состоятся в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля, Конституционном суде. «Ребята приедут в столицу из Глубокого, Ивацевичей, Хойников, Жлобина, Сморгони, Горок и других населенных пунктов страны. Во время торжественных церемоний союз молодежи подарит каждому юному гражданину государственный флаг Беларуси», — отметила координатор акции.

Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!» состоится в Конституционном суде.

https://www.belta.by/