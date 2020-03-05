III Форум регионов Беларуси и Украины, Фестиваль национальных культур и строительство арендного жилья. Председатель облисполкома Владимир Кравцов провел пресс-конференцию в Сморгонском районе

Источник материала: Вороновская газета





Вопросы, которые сегодня озвучили журналисты, коснулись широкого спектра тем: от проведения в Гродно III Форума регионов Беларуси и Украины и Фестиваля национальных культур до строительства арендного жилья и перехода на экоупаковку.





– Сморгонский район – один из самых перспективных регионов области с точки зрения промышленного, сельскохозяйственного, туристического потенциала, – отметил Владимир Кравцов. – Он богат своим историко-культурным наследием и интересен инвесторам в плане ведения бизнеса, создания новых производств. Яркое тому доказательство – мебельная фабрика «Кроноспан». Проект принес области порядка миллиона долларов прямых иностранных инвестиций. Примеры таких эффективных инвестпроектов есть и в сельском хозяйстве, и производственно-логистическом секторе. Экономика региона работает, и это положительно отражается на уровне жизни его населения.

ФОРУМ РЕГИОНОВ

В начале октября в Гродно пройдет III Форум регионов Беларуси и Украины. Это важное событие, которое даст новый импульс в развитии межрегионального сотрудничества, подчеркнул Владимир Кравцов. Сейчас на уровне Правительства уже утверждены план проведения, концепция и основные элементы программы Форума. Известно, что основными мероприятиями станут пленарное заседание с участием Глав государств, встреча с главами региональных делегаций Украины, заседание двустороннего Консультативного совета делового сотрудничества. В программу войдут также тематические мероприятия и заседания двусторонних рабочих групп по линии министерств и ведомств, универсальная выставка и ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства предприятий двух стран, концерт Дружбы.





– Для нас принимать такой Форум – большая честь и ответственность, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Ожидается много гостей из деловых и бизнес-кругов обеих стран. Готовится целый ряд переговорных площадок. Украина – важный торговый партнер для области. Форум способен дать новый импульс в развитии межрегиональных отношений.

Он подтолкнет к поиску новых форм экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества, поможет расширить торговые связи.





На данный момент Гродненщина заключила соглашения о межрегиональном сотрудничестве с 8 регионами Украины. Шесть соглашений о сотрудничестве заключены на уровне райисполкомов. В конце февраля делегация области побывала в Херсоне. Украинская сторона проявила интерес к образовательным программам и культурным проектам, заявила о желании сотрудничать в сфере сельского хозяйства, туризма, транспорта. Все эти вопросы будут обсуждаться как в рамках ответного визита херсонских деловых кругов в Гродно, так и в рамках предстоящего Форума.

ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ

Еще одним масштабным событием станет для областного центра XIII Республиканский фестиваль национальных культур, который пройдет в Гродно 5-6 июня. Фестиваль за многие годы стал настоящим культурным брендом Гродненщины, отметил губернатор. Он подчеркнул, что конкретные детали программы праздника пока прорабатываются. Готовятся концерты, выставки, плэнеры, акции, кинопоказы и конкурсы, к участию приглашаются творческие коллективы из других стран. Накануне события для журналистов дополнительно проведут пресс-конференцию, где организаторы окончательно раскроют все карты.





– Важная составляющая – подготовка городской инфраструктуры, – сказал Владимир Кравцов. – Город должен встретить гостей в достойном виде. В особенности это касается вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов в историческом центре города. Большинство реконструируемых и модернизируемых объектов будут сданы к началу фестиваля.







ВИРУС ПОД КОНТРОЛЕМ

На пресс-конференции также была поднята, пожалуй, одна из самых обсуждаемых сегодня тем в мире – коронавирус . На Гродненщине подтвержденных случаев заболевания не зафиксировано. Пациентов, которым бы пришлось близко контактировать с носителями вируса («контакт 1-го уровня»), в области нет.





Ситуация, как подчеркнул Владимир Кравцов, находится на постоянном контроле. Те, кто прибывает из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи в пунктах пропуска проходят через углубленный санитарно-карантинный контроль. С конца января досмотрено уже более 96 000 человек: у 295 был взят биологический материал. Коронавирусную инфекцию ни у кого из них не выявили.





Медики работают в режиме повышенной готовности. Всем, кто вернулся из эпидемически неблагополучных стран, бесплатно предлагают пройти лабораторное обследование. Врачи наблюдают за ними в течение 14 дней. Остальные пациенты могут обследоваться на коронавирус только по направлению врача. Пункты забора биоматериала на коронавирус находятся в областной инфекционной клинической больнице и в инфекционных отделениях центральных районных больниц.

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Разговор традиционно коснулся и спорта. В регионе активно ведется строительство новых спортивных объектов. Одним из них в ближайшей перспективе станет дворец для игровых видов спорта в Гродно. Его возведут в районе пересечения проспектов Клецкова и Янки Купалы.





– В области заложены хорошие традиции в баскетболе, волейболе, гандболе, – сказал Владимир Кравцов. – У нас есть опытные тренеры, перспективные молодые игроки, но необходима достойная база для тренировок. Сейчас ведется предпроектная работа, в марте будут представлены первые предложения, после чего начнется проектирование.

Также в скором времени в Гродно появится зал для настольного тенниса по улице Пестрака, начнется строительство крытых теннисных кортов в районе «Аквацентра».







СОХРАНЕНИЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ

Волновали журналистов вопросы экологии, в частности, вырубка леса. В регионе более сотни предприятий занимается переработкой древесины, но, несмотря на это, площадь лесных угодий ежегодно увеличивается в среднем на 20 тысяч гектаров. Лесные ресурсы, по словам губернатора, нужно использовать разумно и экономно. В области создано 9 базисных питомников, где выращиваются саженцы для восполнения лесных богатств. Каждый год в стране проходит республиканская акция «Неделя леса». Участие в ней принимают все желающие, и с каждым годом их становится все больше. Кроме того, ставка делается на безотходное производство. В Сморгони и Новогрудке строятся два пеллетных завода, где будет перерабатываться низкосортная древесина.





Актуальной во всем мире остается тема отказа от пластика и перехода на экологически чистую упаковку. Уверенные шаги в этом направлении делаются и у нас. Постепенно от пластиковой посуды отказывается общепит. Растет востребованность стеклянной тары. В Гродно в связи с этим планируют построить новый стеклозавод.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Порядка 15 миллионов из средств областного и республиканского бюджетов будет затрачено в этом году на строительство арендного жилья. Как было озвучено на пресс-конференции, этот вид жилищного строительства становится все более востребованным, особенно в крупных городах, таких, как Гродно, Лида, Волковыск, Сморгонь, Островец. В прошлом году по всей области было введено в эксплуатацию порядка четырех сотен арендных квартир.





Также в Гродно продолжат строить жилые дома на месте бывших военных частей. Скоро начнется застройка старого военного городка на Фолюше. Здесь появится порядка 2000 новых квартир. Сейчас прорабатывается проектное решение, которое вынесут на общественное обсуждение, и тогда станет понятно, как будет выглядеть новый жилой микрорайон, какие объекты социальной, торговой инфраструктуры появятся. Возможные варианты жилой застройки рассматривают и на улице Понемуньской. Пока тут планируется построить около 1 500 квартир.

Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП» https://grodnonews.by/