В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

Источник материала: Ивьевский край

По обычаю диалогу предшествует пресс-тур по региону, на территории которого проходит встреча. С ознакомительными экскурсиями журналисты уже побывали на мемориальном комплексе по линии противостояния в Первую мировую войну 1915-1917 гг. в Сморгони, где состоялся митинг- реквием " Эхо далекой войны".

Затем они посетили предприятие ООО " Белагротерминал"; базисный лесной питомник ГЛХУ " Сморгонский опытный лесхоз" и охотничий комплекс "Ореховка".

































Еще одним объектом, который посетят журналисты, станет музей-усадьба М. К Огинского в Залесье. После экскурсии по этому удивительному, востребованному туристами из разных стран, объекту здесь же пройдет пресс- конференция с губернатором Гродненщины.



























