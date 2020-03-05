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В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

05.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

По обычаю диалогу предшествует пресс-тур по региону, на территории которого проходит встреча. С ознакомительными экскурсиями журналисты уже побывали на мемориальном комплексе по линии противостояния в Первую мировую войну 1915-1917 гг. в Сморгони, где состоялся митинг- реквием " Эхо далекой войны".

Затем они посетили предприятие ООО " Белагротерминал"; базисный лесной питомник ГЛХУ " Сморгонский опытный лесхоз" и охотничий комплекс "Ореховка".

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

Еще одним объектом, который посетят журналисты, станет музей-усадьба М. К Огинского в Залесье. После экскурсии по этому удивительному, востребованному туристами из разных стран, объекту здесь же пройдет пресс- конференция с губернатором Гродненщины. 

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

В Сморгони сегодня пройдет пресс-конференция председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова с журналистами СМИ Гродненщины

 

 
 
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По обычаю диалогу предшествует пресс-тур по региону, на территории которого проходит встреча. С ознакомительными экскурсиями журналисты уже...
 
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